Γιώργος Μαργαρίτης

Γιώργος Μαργαρίτης

Альбом  ·  2022

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

#Со всего мира
Γιώργος Μαργαρίτης

Артист

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

#

Название

Альбом

1

Трек Sto Keli 33

Sto Keli 33

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:36

2

Трек Stou Paradeisou Tin Porta

Stou Paradeisou Tin Porta

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:14

3

Трек To Kalytero Mpegleri

To Kalytero Mpegleri

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:43

4

Трек Pethaino Gia Sena (Lavredis Version)

Pethaino Gia Sena (Lavredis Version)

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:33

5

Трек Ta Dikastiria

Ta Dikastiria

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:37

6

Трек Spas' Ta Gkremis' Ta Kyra Mou

Spas' Ta Gkremis' Ta Kyra Mou

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:04

7

Трек Akou Ti Tha Po

Akou Ti Tha Po

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:03

8

Трек Savvatogennimeni

Savvatogennimeni

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:58

9

Трек I Valitsa

I Valitsa

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

2:40

10

Трек Eisai Ateleioti

Eisai Ateleioti

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:16

11

Трек Ohi Pisogyrismata

Ohi Pisogyrismata

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

2:55

12

Трек Petonies, Ena Kalami Kai Dolomata

Petonies, Ena Kalami Kai Dolomata

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:35

13

Трек O Naftikos

O Naftikos

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:25

14

Трек O Agnostos

O Agnostos

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:28

15

Трек Diplosan Pali Sta Potiria Ta Pota (Taximi Version)

Diplosan Pali Sta Potiria Ta Pota (Taximi Version)

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:32

16

Трек I Alana

I Alana

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:03

17

Трек Dodeka I Ora Ntan

Dodeka I Ora Ntan

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:31

18

Трек Ellada Einai Mia

Ellada Einai Mia

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:28

19

Трек Koita Ta Erga Sou

Koita Ta Erga Sou

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

2:51

20

Трек Esy Den Eisai Erotas

Esy Den Eisai Erotas

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:45

21

Трек I Vera

I Vera

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

2:46

22

Трек Giati Kardia Mou

Giati Kardia Mou

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

2:56

23

Трек O Ellin

O Ellin

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:12

24

Трек To Potami

To Potami

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

2:52

25

Трек To Sholeio Tis Aliteias

To Sholeio Tis Aliteias

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:13

26

Трек To Votani Tou Diavolou

To Votani Tou Diavolou

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:47

27

Трек Zilia Pou 'Hei I Agapi

Zilia Pou 'Hei I Agapi

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:15

28

Трек I Katastrofi Mou Eisai

I Katastrofi Mou Eisai

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:20

29

Трек Den Eho Palatia Kai Lefta

Den Eho Palatia Kai Lefta

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

4:17

30

Трек An M' Axiosei O Theos

An M' Axiosei O Theos

Γιώργος Μαργαρίτης

Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies

3:22

Информация о правообладателе: Melody Maker
Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies
2022 · Альбом
Sto Kelli 33, Stou Paradeisou Tin Porta, To Kalytero Begleri, Pethaino Gia Sena K Alles ityhies2022 · Альбом · Γιώργος Μαργαρίτης
Afiste To2020 · Сингл · Γιώργος Μαργαρίτης
Hit Songs2020 · Альбом · Γιώργος Μαργαρίτης
Tragoudia Zois2018 · Альбом · Γιώργος Μαργαρίτης
Tin Plaka Mou Kano2018 · Сингл · Γιώργος Μαργαρίτης
Greatest Hits2017 · Сингл · Γιώργος Μαργαρίτης
Ta Tragoudia Tis Omonias2015 · Альбом · Γιώργος Μαργαρίτης
Pezoume Gia Ti Fanela2014 · Альбом · Γιώργος Μαργαρίτης
Egklima Kai Timoria2010 · Альбом · Γιώργος Μαργαρίτης
67 Megales Epityhies2010 · Альбом · Γιώργος Μαργαρίτης
Katse Na Logariastoume2008 · Альбом · Γιώργος Μαργαρίτης
Sto Keli 332007 · Альбом · Γιώργος Μαργαρίτης
Akou Ti Tha Po2007 · Альбом · Γιώργος Μαργαρίτης
Me To Giorgo - Ta Kalitera Tragoudia Tou Giorgou Margariti2005 · Альбом · Γιώργος Μαργαρίτης

Γιώργος Μαργαρίτης
Γιώργος Μαργαρίτης

Γιάννης Πουλόπουλος

Στέλιος Καζαντζίδης

Γιάννης Πλούταρχος

Γλυκερία

Μαρινέλλα

Χάρις Αλεξίου

Glikeria

Ελένη Τσαλιγοπούλου

Ελευθερία Αρβανιτάκη

Μανώλης Μητσιάς

Manolis Aggelopoulos

Πασχάλης Τερζής