Информация о правообладателе: Rodaviva Ed. Mus.
Альбом · 2022
Marta Marta
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Vuestra Soy2023 · Сингл · Guya Valmaggi
Va' cuore, va'2023 · Сингл · Guya Valmaggi
Alleluia della forza2022 · Альбом · Guya Valmaggi
Marta Marta2022 · Альбом · Guya Valmaggi
Sacred Songs2020 · Альбом · Piero Bonaguri
Alfonsina y el Mar2018 · Сингл · Los Creadores
Canto la differenza2018 · Альбом · Los Creadores
Vento di terra2017 · Сингл · Marina Valmaggi
Lo splendore della lauda medievale2017 · Альбом · Guya Valmaggi
Munasterio 'e Santa Chiara2017 · Сингл · Guya Valmaggi
Il mio volto2016 · Сингл · Guya Valmaggi
Bóg Się Rodzi2014 · Сингл · Batyrzhan Smakov
Camminando e cantando2014 · Альбом · Guya Valmaggi
Kyrie Missa Luba2014 · Сингл · Voci Senza Frontiere