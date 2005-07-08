О нас

Lebanese Maronite Order

Lebanese Maronite Order

Альбом  ·  2005

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

#Со всего мира
Lebanese Maronite Order

Артист

Lebanese Maronite Order

Релиз الألحان السريانيّة المارونيّة 2

#

Название

Альбом

1

Трек لحن سوغيتُا

لحن سوغيتُا

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:04

2

Трек لحن سوغيتُا 1

لحن سوغيتُا 1

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:01

3

Трек لحن سوغيتُا 2

لحن سوغيتُا 2

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:08

4

Трек لحن سوغيتُا 3

لحن سوغيتُا 3

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:18

5

Трек لحن سوغيتُا 4

لحن سوغيتُا 4

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:01

6

Трек لحن سوغيتُا (الآلام والموتى)

لحن سوغيتُا (الآلام والموتى)

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:19

7

Трек لحن سوغيتُا 6

لحن سوغيتُا 6

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:11

8

Трек لحن شوبحُا لهَوْ رُعيُا

لحن شوبحُا لهَوْ رُعيُا

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:02

9

Трек لحن طوبَيْك عيتُا

لحن طوبَيْك عيتُا

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:23

10

Трек لحن عَدلُا نيزون

لحن عَدلُا نيزون

Lebanese Maronite Order

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:00

11

Трек لحن عَم خولهون شمَيُنِا

لحن عَم خولهون شمَيُنِا

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:02

12

Трек لحن عُنُخ يِشوع

لحن عُنُخ يِشوع

Lebanese Maronite Order

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

0:21

13

Трек لحن عُنُخ يِشوع (الآلام)

لحن عُنُخ يِشوع (الآلام)

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:09

14

Трек لحن عفيفُا

لحن عفيفُا

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

2:01

15

Трек لحن فِتغُمُا

لحن فِتغُمُا

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:34

16

Трек لحن فْشيطُا

لحن فْشيطُا

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:28

17

Трек لحن فْشيطُا قوقُيُا (الالام)

لحن فْشيطُا قوقُيُا (الالام)

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

2:32

18

Трек لحن فْشيطُا قوقُيُا (الالام والموتى)

لحن فْشيطُا قوقُيُا (الالام والموتى)

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:25

19

Трек لحن فيُستُا

لحن فيُستُا

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:12

20

Трек لحن قَديشَت أَلُهُا

لحن قَديشَت أَلُهُا

Lebanese Maronite Order

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:01

21

Трек لحن قَديشَت رُحِم نُشُا

لحن قَديشَت رُحِم نُشُا

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:13

22

Трек لحن قُلَيْ شوبحُا

لحن قُلَيْ شوبحُا

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:14

23

Трек لحن قوم فَولُس

لحن قوم فَولُس

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

3:03

24

Трек لحن قوم فَولُس 2

لحن قوم فَولُس 2

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:33

25

Трек لحن قوم فَولُس (الآلام)

لحن قوم فَولُس (الآلام)

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

3:10

26

Трек لحن كَكرُا

لحن كَكرُا

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:21

27

Трек لحن لَتحومُا دهَيمُنوتُا

لحن لَتحومُا دهَيمُنوتُا

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:20

28

Трек لحن لَتحومُا دهَيمُنوتُا (الآلام)

لحن لَتحومُا دهَيمُنوتُا (الآلام)

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:24

29

Трек لحن لْحُودَوْ إِتْقَبَع

لحن لْحُودَوْ إِتْقَبَع

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:32

30

Трек لحن لْعِلْ مِن شُوفْرِا

لحن لْعِلْ مِن شُوفْرِا

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:14

31

Трек لحن لْمَلْكوت رَوْمُا

لحن لْمَلْكوت رَوْمُا

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:01

32

Трек لحن لْمريَم يُلدَت أَلُهُا

لحن لْمريَم يُلدَت أَلُهُا

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:02

33

Трек لحن لبِيت عَنيدِا

لحن لبِيت عَنيدِا

Lebanese Maronite Order

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

0:16

34

Трек لحن بَلبيبوتُا عَشينْتُا

لحن بَلبيبوتُا عَشينْتُا

Lebanese Maronite Order

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:03

35

Трек لحن مُا رْحيمين

لحن مُا رْحيمين

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:04

36

Трек لحن مُريُا لمَرعيتُخ

لحن مُريُا لمَرعيتُخ

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

2:15

37

Трек لحن مْشَلِمْ نوهْرِه ديمُمُا

لحن مْشَلِمْ نوهْرِه ديمُمُا

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:16

38

Трек لحن مسَترُنِه دنوح

لحن مسَترُنِه دنوح

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:06

39

Трек لحن مشيحُا نَطَرِيه لعيتُخ

لحن مشيحُا نَطَرِيه لعيتُخ

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:45

40

Трек لحن مشيحُا نوهرُا

لحن مشيحُا نوهرُا

Lebanese Maronite Order

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

0:25

41

Трек لحن نِتدْخَرْ إِنونْ لَابُهَيْن

لحن نِتدْخَرْ إِنونْ لَابُهَيْن

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:18

42

Трек لحن نِتفَتحونْ تَرعَيْكْ

لحن نِتفَتحونْ تَرعَيْكْ

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:05

43

Трек لحن نغيدُا

لحن نغيدُا

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:11

44

Трек لحن هُا قْطيل هو بْمِصرِينْ

لحن هُا قْطيل هو بْمِصرِينْ

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:04

45

Трек لحن هْوي لي لِويُا

لحن هْوي لي لِويُا

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:03

46

Трек لحن بيَد إِغرُتُا

لحن بيَد إِغرُتُا

Lebanese Maronite Order

,

Carla Ramia

الألحان السريانيّة المارونيّة 2

1:13

Информация о правообладателе: OLM
