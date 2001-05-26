О нас

Carla Ramia

Carla Ramia

,

Father Nehme Nehme

,

George Nehme

и 

ещё 1

Альбом  ·  2001

لك التسبيح والشكران لك المجد يا سرّ القربان

#Со всего мира
Carla Ramia

Артист

Carla Ramia

Релиз لك التسبيح والشكران لك المجد يا سرّ القربان

#

Название

Альбом

1

Трек يا خبزًا فوق المذبح

يا خبزًا فوق المذبح

Father Nehme Nehme

,

George Nehme

لك التسبيح والشكران لك المجد يا سرّ القربان

3:20

2

Трек ربّي يسوع

ربّي يسوع

Father Nehme Nehme

,

George Nehme

لك التسبيح والشكران لك المجد يا سرّ القربان

1:37

3

Трек لك المجد يا ألله، يا خبز القربان

لك المجد يا ألله، يا خبز القربان

Father Nehme Nehme

,

George Nehme

,

Carla Ramia

لك التسبيح والشكران لك المجد يا سرّ القربان

2:41

4

Трек ما أحلاك، يا أختي

ما أحلاك، يا أختي

Father Nehme Nehme

لك التسبيح والشكران لك المجد يا سرّ القربان

2:19

5

Трек يا عروس الطّهر قومي

يا عروس الطّهر قومي

Father Nehme Nehme

,

George Nehme

لك التسبيح والشكران لك المجد يا سرّ القربان

1:43

6

Трек يا زاد الدّرب في القربان

يا زاد الدّرب في القربان

Father Nehme Nehme

,

Carla Ramia

لك التسبيح والشكران لك المجد يا سرّ القربان

2:00

7

Трек كيف أسكب الشكران

كيف أسكب الشكران

Father Nehme Nehme

لك التسبيح والشكران لك المجد يا سرّ القربان

1:11

8

Трек يا خبز الحياة

يا خبز الحياة

Father Nehme Nehme

,

Nader Khoury

,

Carla Ramia

لك التسبيح والشكران لك المجد يا سرّ القربان

4:28

9

Трек طلبة القربان الأقدس

طلبة القربان الأقدس

Father Nehme Nehme

لك التسبيح والشكران لك المجد يا سرّ القربان

6:28

10

Трек زيّاح القربان الأقدس

زيّاح القربان الأقدس

Father Nehme Nehme

,

George Nehme

لك التسبيح والشكران لك المجد يا سرّ القربان

5:55

11

Трек ها صلاح الله وافى

ها صلاح الله وافى

Father Nehme Nehme

,

Nader Khoury

,

Carla Ramia

لك التسبيح والشكران لك المجد يا سرّ القربان

2:33

12

Трек أيّها الجسم السامي

أيّها الجسم السامي

Father Nehme Nehme

,

Nader Khoury

,

Carla Ramia

لك التسبيح والشكران لك المجد يا سرّ القربان

4:53

13

Трек في سرّ القربان

في سرّ القربان

Father Nehme Nehme

,

Nader Khoury

,

Carla Ramia

لك التسبيح والشكران لك المجد يا سرّ القربان

7:24

14

Трек يا أبا الحقّ أبانا

يا أبا الحقّ أبانا

Father Nehme Nehme

,

George Nehme

,

Carla Ramia

لك التسبيح والشكران لك المجد يا سرّ القربان

3:16

Информация о правообладателе: OLM
