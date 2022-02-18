О нас

Extra Latino

Extra Latino

Альбом  ·  2022

Bachata Collection 2022

#Латинская

2 лайка

Extra Latino

Артист

Extra Latino

Релиз Bachata Collection 2022

#

Название

Альбом

1

Трек Sobredidos

Sobredidos

Gruppo Latino

Bachata Collection 2022

3:19

2

Трек Vale La Pena

Vale La Pena

Gruppo Latino

Bachata Collection 2022

4:08

3

Трек La Mejor Version De Mi (Bachata)

La Mejor Version De Mi (Bachata)

Gruppo Latino

Bachata Collection 2022

3:09

4

Трек Quién Sabe

Quién Sabe

Gruppo Latino

Bachata Collection 2022

4:00

5

Трек Bebè

Bebè

Gruppo Latino

Bachata Collection 2022

3:17

6

Трек El Deseo

El Deseo

Gruppo Latino

Bachata Collection 2022

3:58

7

Трек Senorita (Bachata)

Senorita (Bachata)

Gruppo Latino

Bachata Collection 2022

3:10

8

Трек Yo No Se Manana (Bachata Version)

Yo No Se Manana (Bachata Version)

Gruppo Latino

Bachata Collection 2022

3:21

9

Трек Carita De Inocente

Carita De Inocente

Sandy Contrra

Bachata Collection 2022

3:09

10

Трек Entre Tù y Mil Mares (Bachata Version)

Entre Tù y Mil Mares (Bachata Version)

Alejandra Roggero

Bachata Collection 2022

3:28

11

Трек Amnesia

Amnesia

Gruppo Latino

Bachata Collection 2022

3:26

12

Трек Solo Parecia Amor (Thalia)

Solo Parecia Amor (Thalia)

Alegrìa Amaya

Bachata Collection 2022

4:00

13

Трек Odio (Originally Performed By Romeo Santos)

Odio (Originally Performed By Romeo Santos)

Alegrìa Amaya

Bachata Collection 2022

3:44

14

Трек Canalla

Canalla

Sandy Contrera

,

Alejandra Ruggero

Bachata Collection 2022

4:26

15

Трек Sed De Ti

Sed De Ti

Sandy Contrera

Bachata Collection 2022

3:19

16

Трек Tambien Te Amo

Tambien Te Amo

Sandy Contrera

,

Alejandra Roggero

Bachata Collection 2022

4:47

17

Трек La Carretera

La Carretera

Alejandra Roggero

Bachata Collection 2022

3:46

18

Трек Spanish Girl

Spanish Girl

Latin Band

Bachata Collection 2022

4:53

19

Трек Quel Vuelva

Quel Vuelva

Latin Band

Bachata Collection 2022

4:27

20

Трек Cuando Volveras

Cuando Volveras

Latin Band

Bachata Collection 2022

3:17

21

Трек Infieles

Infieles

Latin Band

Bachata Collection 2022

4:24

22

Трек Mi Corazoncito

Mi Corazoncito

Latin Band

Bachata Collection 2022

3:59

23

Трек Obsesion

Obsesion

Latin Band

Bachata Collection 2022

4:15

24

Трек Tengo un Amor

Tengo un Amor

Latin Band

Bachata Collection 2022

4:20

25

Трек Ciego de Amor

Ciego de Amor

Latin Band

Bachata Collection 2022

5:05

26

Трек Hermanita

Hermanita

Latin Band

Bachata Collection 2022

4:28

27

Трек Lagrimas

Lagrimas

Latin Band

Bachata Collection 2022

3:47

28

Трек Solo Con un Beso

Solo Con un Beso

Latin Band

Bachata Collection 2022

4:27

29

Трек Controversia

Controversia

Latin Band

Bachata Collection 2022

3:54

30

Трек Desprecio

Desprecio

Alegrìa Amaya

Bachata Collection 2022

4:44

31

Трек Dile al Amor

Dile al Amor

Alegrìa Amaya

Bachata Collection 2022

3:58

32

Трек El Malo

El Malo

Alegrìa Amaya

Bachata Collection 2022

4:05

33

Трек Mi Ultima Carta

Mi Ultima Carta

Alegrìa Amaya

Bachata Collection 2022

4:09

34

Трек Por un Segundo

Por un Segundo

Alegrìa Amaya

Bachata Collection 2022

4:20

35

Трек Me Voy

Me Voy

Bachateros Domenicanos

Bachata Collection 2022

4:06

36

Трек Spanish Girl

Spanish Girl

Bachateros Domenicanos

Bachata Collection 2022

4:55

37

Трек Promise

Promise

Bachateros Domenicanos

Bachata Collection 2022

4:12

38

Трек Su Veneno

Su Veneno

Bachateros Domenicanos

Bachata Collection 2022

3:58

39

Трек Yo Quisiera Amarla

Yo Quisiera Amarla

Bachateros Domenicanos

Bachata Collection 2022

5:07

40

Трек Perdidos

Perdidos

Sandy Contrera

Bachata Collection 2022

4:30

41

Трек No Me Pidas

No Me Pidas

Sandy Contrera

Bachata Collection 2022

4:36

42

Трек Quisiera Olvidarte

Quisiera Olvidarte

Sandy Contrera

Bachata Collection 2022

5:03

43

Трек Tornerò

Tornerò

Sandy Contrera

Bachata Collection 2022

4:03

44

Трек Esperando Estar Juntos

Esperando Estar Juntos

Sandy Contrera

Bachata Collection 2022

3:42

45

Трек Cuando Me Enamoro

Cuando Me Enamoro

Roland

Bachata Collection 2022

3:18

46

Трек Will You Still Love Me Tomorrow (Leslie Grace Bachata Cover Mix)

Will You Still Love Me Tomorrow (Leslie Grace Bachata Cover Mix)

Alejandra Roggero

Bachata Collection 2022

3:11

47

Трек Quiereme (Johnny Sky Bachata Cover Mix)

Quiereme (Johnny Sky Bachata Cover Mix)

Alejandra Roggero

Bachata Collection 2022

4:02

48

Трек One More Night (Johnny Sky Bachata Cover Mix)

One More Night (Johnny Sky Bachata Cover Mix)

Alejandra Roggero

Bachata Collection 2022

3:30

49

Трек Killing Me Softly With His Song (Omara Portuondo Bachata Cover Mix)

Killing Me Softly With His Song (Omara Portuondo Bachata Cover Mix)

Alejandra Roggero

Bachata Collection 2022

4:24

50

Трек Mi Historia Entre Tus Dedos (Bachata Version La Mia Storia Tra Le Dita)

Mi Historia Entre Tus Dedos (Bachata Version La Mia Storia Tra Le Dita)

Extra Latino

Bachata Collection 2022

4:18

Информация о правообладателе: JB Production
