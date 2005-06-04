О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Studio Sangeeta
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Prem Ma Barbad Thai Gya
Prem Ma Barbad Thai Gya2022 · Сингл · Pravin Rawat
Релиз Dil Ni Duva
Dil Ni Duva2022 · Сингл · Pravin Rawat
Релиз Ja Bewafa Tu Salamat Re
Ja Bewafa Tu Salamat Re2022 · Сингл · Pravin Rawat
Релиз Ja Bewafa Tari Yado Bhulavi Daishu
Ja Bewafa Tari Yado Bhulavi Daishu2022 · Сингл · Damyanti Barot
Релиз Pardesi Piyu
Pardesi Piyu2022 · Сингл · Pravin Rawat
Релиз Ashapura Rakhe Raji
Ashapura Rakhe Raji2022 · Сингл · Maheshsinh Chauhan
Релиз Chalo Ashapura Dham
Chalo Ashapura Dham2022 · Сингл · Maheshsinh Chauhan
Релиз Ashapura Ma Ni Aarti
Ashapura Ma Ni Aarti2022 · Сингл · Maheshsinh Chauhan
Релиз Khodiyar Ma No Divado
Khodiyar Ma No Divado2022 · Сингл · Maheshsinh Chauhan
Релиз Shangar
Shangar2022 · Сингл · Maheshsinh Chauhan
Релиз Morlo
Morlo2022 · Сингл · Maheshsinh Chauhan
Релиз Chetri Ne Mane Layo
Chetri Ne Mane Layo2022 · Сингл · Nitin Barot
Релиз Mara Manda Na Mit Mari Bhulyo Re Prit
Mara Manda Na Mit Mari Bhulyo Re Prit2022 · Сингл · Nitin Barot
Релиз Raju Riksha Vado
Raju Riksha Vado2022 · Сингл · Nitin Barot

Похожие артисты

Damyanti Barot
Артист

Damyanti Barot

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож