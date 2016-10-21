О нас

Dark Millennium

Dark Millennium

Альбом  ·  2016

Midnight in the Void

Контент 18+

#Рок

1 лайк

Dark Millennium

Артист

Dark Millennium

Релиз Midnight in the Void

#

Название

Альбом

1

Трек Strigoi Moon - Slave to the Void

Strigoi Moon - Slave to the Void

Dark Millennium

Midnight in the Void

5:27

2

Трек Insanity Suck System

Insanity Suck System

Dark Millennium

Midnight in the Void

4:04

3

Трек Dressed for Suicide

Dressed for Suicide

Dark Millennium

Midnight in the Void

3:37

4

Трек Something to Die For

Something to Die For

Dark Millennium

Midnight in the Void

4:10

5

Трек The Failure

The Failure

Dark Millennium

Midnight in the Void

7:22

6

Трек Looking Good Dead

Looking Good Dead

Dark Millennium

Midnight in the Void

3:41

7

Трек Rats Leading Rats

Rats Leading Rats

Dark Millennium

Midnight in the Void

5:15

8

Трек Love Sucks

Love Sucks

Dark Millennium

Midnight in the Void

3:24

9

Трек Set in Motion

Set in Motion

Dark Millennium

Midnight in the Void

6:42

10

Трек Among Wolves

Among Wolves

Dark Millennium

Midnight in the Void

5:28

11

Трек Headache Machine

Headache Machine

Dark Millennium

Midnight in the Void

3:47

12

Трек From a Thousand Years of Yore

From a Thousand Years of Yore

Dark Millennium

Midnight in the Void

17:25

Информация о правообладателе: Massacre Records
