JXV

JXV

Сингл  ·  2022

Fortune Cookie

#Электро
JXV

Артист

JXV

Релиз Fortune Cookie

#

Название

Альбом

1

Трек Fortune Cookie

Fortune Cookie

JXV

Fortune Cookie

2:45

Информация о правообладателе: Kensho Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Другие альбомы исполнителя

Релиз Safe In Your Arms
Safe In Your Arms2024 · Сингл · JXV
Релиз Morning Coffee
Morning Coffee2024 · Сингл · JXV
Релиз Raindrops
Raindrops2023 · Сингл · JXV
Релиз I Will Find You Baby
I Will Find You Baby2023 · Сингл · JXV
Релиз New York Flow
New York Flow2023 · Сингл · JXV
Релиз Rain Man
Rain Man2023 · Сингл · JXV
Релиз Toy Piano
Toy Piano2023 · Сингл · JXV
Релиз Old Love
Old Love2022 · Сингл · JXV
Релиз Jazz Hands
Jazz Hands2022 · Сингл · JXV
Релиз Fortune Cookie
Fortune Cookie2022 · Сингл · JXV
Релиз Galaxies
Galaxies2021 · Альбом · Topo Maseda
Релиз Just Fine
Just Fine2019 · Сингл · Rodrigo Solo
Релиз Just Fine
Just Fine2019 · Сингл · JXV

JXV
Артист

JXV

