KNOIS

KNOIS

Альбом  ·  2021

Old Exception

#Электро
KNOIS

Артист

KNOIS

Релиз Old Exception

#

Название

Альбом

1

Трек Interweave

Interweave

KNOIS

Old Exception

3:44

2

Трек Eva

Eva

KNOIS

Old Exception

3:54

3

Трек Levitation

Levitation

KNOIS

Old Exception

2:45

4

Трек Drift

Drift

KNOIS

Old Exception

2:06

Информация о правообладателе: 3am Records
