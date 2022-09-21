О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Nelmeira

Nelmeira

Альбом  ·  2022

Limiter

#Тек-хаус
Nelmeira

Артист

Nelmeira

Релиз Limiter

#

Название

Альбом

1

Трек Limiter

Limiter

Nelmeira

Limiter

3:16

Информация о правообладателе: AlphaBeat Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Satin Shades
Satin Shades2024 · Сингл · Nelmeira
Релиз Sometimes
Sometimes2023 · Сингл · Nelmeira
Релиз Survivor
Survivor2023 · Сингл · Nelmeira
Релиз Toma
Toma2022 · Сингл · Nelmeira
Релиз Fake Id
Fake Id2022 · Сингл · Nelmeira
Релиз Catfish
Catfish2022 · Сингл · Nelmeira
Релиз Phunkee
Phunkee2022 · Сингл · Nelmeira
Релиз Make You Mine
Make You Mine2022 · Сингл · Nelmeira
Релиз Limiter
Limiter2022 · Альбом · Nelmeira
Релиз Rewire
Rewire2022 · Альбом · Nelmeira
Релиз Physical Good
Physical Good2022 · Альбом · Nelmeira
Релиз Apocalyptic
Apocalyptic2021 · Сингл · Nelmeira
Релиз Anti-Up
Anti-Up2021 · Альбом · Nelmeira
Релиз System Down
System Down2018 · Сингл · Nelmeira

Похожие артисты

Nelmeira
Артист

Nelmeira

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож