О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Discos Lags
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Tengo La Esperanza
Tengo La Esperanza2023 · Сингл · Segundo Rosero
Релиз Porque Te Fuiste
Porque Te Fuiste2023 · Сингл · La Suprema Corte
Релиз Triste Diciembre
Triste Diciembre2023 · Сингл · Segundo Rosero
Релиз Un Día a La Vez
Un Día a La Vez2023 · Сингл · Segundo Rosero
Релиз Lamento Conocerte
Lamento Conocerte2023 · Альбом · Segundo Rosero
Релиз Sufriendo Por Amor
Sufriendo Por Amor2023 · Сингл · Segundo Rosero
Релиз Amor Ilegal
Amor Ilegal2023 · Сингл · Segundo Rosero
Релиз El Ultimo Encuentro
El Ultimo Encuentro2023 · Сингл · Segundo Rosero
Релиз Parte De Tu Pasado
Parte De Tu Pasado2023 · Альбом · Segundo Rosero
Релиз Destino Incierto
Destino Incierto2023 · Сингл · Segundo Rosero
Релиз Dame Una Señal
Dame Una Señal2023 · Сингл · Segundo Rosero
Релиз Ahogando las Penas
Ahogando las Penas2023 · Альбом · Segundo Rosero
Релиз Hoy Bebo Por Despecho
Hoy Bebo Por Despecho2023 · Альбом · Segundo Rosero
Релиз Te Fuiste Sin Motivos
Te Fuiste Sin Motivos2023 · Альбом · Segundo Rosero

Похожие артисты

Segundo Rosero
Артист

Segundo Rosero

Γιώργος Μαργαρίτης
Артист

Γιώργος Μαργαρίτης

Полад Бюльбюль-оглы
Артист

Полад Бюльбюль-оглы

Zil Zila group
Артист

Zil Zila group

Jose Manuel Calderon
Артист

Jose Manuel Calderon

Bachata, Bachata y mas Bachata
Артист

Bachata, Bachata y mas Bachata

Alci Acosta
Артист

Alci Acosta

El Negro Peregrino Y Su Trio
Артист

El Negro Peregrino Y Su Trio

Sgae
Артист

Sgae

Trio Caribe
Артист

Trio Caribe

Los De La Cuadra
Артист

Los De La Cuadra

Charlis Zaa
Артист

Charlis Zaa

Trio Latino
Артист

Trio Latino