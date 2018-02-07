О нас

Satra B.E.N.Z.

Satra B.E.N.Z.

Альбом  ·  2018

O.$.O.D. 2

Контент 18+

#Хип-хоп
Satra B.E.N.Z.

Артист

Satra B.E.N.Z.

Релиз O.$.O.D. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Satra Se Intoarce

Satra Se Intoarce

Satra B.E.N.Z.

O.$.O.D. 2

3:58

2

Трек Din Caruta

Din Caruta

Satra B.E.N.Z.

O.$.O.D. 2

4:59

3

Трек Doo Kile

Doo Kile

Satra B.E.N.Z.

O.$.O.D. 2

3:38

4

Трек Tanar Vesnic Satrabont

Tanar Vesnic Satrabont

Satra B.E.N.Z.

O.$.O.D. 2

4:30

5

Трек Bernabeu

Bernabeu

Satra B.E.N.Z.

O.$.O.D. 2

4:43

6

Трек Gandaci De Bucatarie

Gandaci De Bucatarie

Satra B.E.N.Z.

,

Nane

O.$.O.D. 2

5:09

7

Трек Inger Ingerasul Meu

Inger Ingerasul Meu

Satra B.E.N.Z.

,

Shift

,

Adda

O.$.O.D. 2

4:30

8

Трек Pume Sumbre

Pume Sumbre

Satra B.E.N.Z.

O.$.O.D. 2

4:43

9

Трек Dubai

Dubai

Satra B.E.N.Z.

,

Jakoban

O.$.O.D. 2

3:42

10

Трек 10

10

Satra B.E.N.Z.

O.$.O.D. 2

5:03

11

Трек Carabinieri

Carabinieri

Satra B.E.N.Z.

,

Golani

O.$.O.D. 2

4:29

12

Трек 24

24

Satra B.E.N.Z.

O.$.O.D. 2

4:30

13

Трек Coracao

Coracao

Satra B.E.N.Z.

O.$.O.D. 2

3:07

14

Трек Groparul

Groparul

Satra B.E.N.Z.

O.$.O.D. 2

5:02

15

Трек Fcvplm

Fcvplm

Satra B.E.N.Z.

,

Nane

O.$.O.D. 2

4:45

16

Трек Iarta-Ma Mama

Iarta-Ma Mama

Satra B.E.N.Z.

O.$.O.D. 2

3:15

17

Трек Nu Face Diferente

Nu Face Diferente

Satra B.E.N.Z.

,

Kobe

O.$.O.D. 2

4:21

18

Трек Banda Benzito

Banda Benzito

Satra B.E.N.Z.

,

Domnul Udo

O.$.O.D. 2

4:30

19

Трек Simfonia

Simfonia

Satra B.E.N.Z.

O.$.O.D. 2

3:15

20

Трек Din Satra Nu Pleaca Nimeni

Din Satra Nu Pleaca Nimeni

Satra B.E.N.Z.

O.$.O.D. 2

3:16

Информация о правообладателе: Satra B.E.N.Z.
Волна по релизу


PISH
PISH2022 · Сингл · Satra B.E.N.Z.
Vara În Cartier
Vara În Cartier2022 · Альбом · AlbertNbn
Fii tot ce poti
Fii tot ce poti2022 · Альбом · Smiley
New Saraiman
New Saraiman2020 · Альбом · Damian & Brothers
S.E.F.
S.E.F.2019 · Альбом · Satra B.E.N.Z.
Numere
Numere2019 · Сингл · Satra B.E.N.Z.
Bank
Bank2019 · Сингл · Satra B.E.N.Z.
Serpi
Serpi2019 · Сингл · Satra B.E.N.Z.
Moshpit
Moshpit2019 · Сингл · Satra B.E.N.Z.
O.$.O.D. IV
O.$.O.D. IV2019 · Альбом · Satra B.E.N.Z.
Adidasii
Adidasii2018 · Сингл · Satra B.E.N.Z.
Benzei
Benzei2018 · Сингл · Satra B.E.N.Z.
Satra Se Intoarce Din Nou
Satra Se Intoarce Din Nou2018 · Сингл · Satra B.E.N.Z.
Satra Se Intoarce Din Nou
Satra Se Intoarce Din Nou2018 · Сингл · Satra B.E.N.Z.

