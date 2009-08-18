О нас

Leo Waldy

Leo Waldy

Альбом  ·  2009

18 GUDANG DANGDUT LEO WALDY

#Поп
Leo Waldy

Артист

Leo Waldy

Релиз 18 GUDANG DANGDUT LEO WALDY

#

Название

Альбом

1

Трек Racun Dan Bisa

Racun Dan Bisa

Leo Waldy

18 GUDANG DANGDUT LEO WALDY

5:07

2

Трек Bagaimana Kudapat

Bagaimana Kudapat

Leo Waldy

18 GUDANG DANGDUT LEO WALDY

5:46

3

Трек Mega Mega Kelabu

Mega Mega Kelabu

Leo Waldy

18 GUDANG DANGDUT LEO WALDY

3:35

4

Трек izinkanlah

izinkanlah

Leo Waldy

18 GUDANG DANGDUT LEO WALDY

5:13

5

Трек Biarlah

Biarlah

Leo Waldy

18 GUDANG DANGDUT LEO WALDY

5:24

6

Трек Hatiku Bukan Bibirmu

Hatiku Bukan Bibirmu

Leo Waldy

18 GUDANG DANGDUT LEO WALDY

6:05

7

Трек Sewindu

Sewindu

Leo Waldy

18 GUDANG DANGDUT LEO WALDY

5:33

8

Трек Bunga Mawar Merah

Bunga Mawar Merah

Leo Waldy

18 GUDANG DANGDUT LEO WALDY

3:45

9

Трек Hati yang Sakit II

Hati yang Sakit II

Leo Waldy

18 GUDANG DANGDUT LEO WALDY

5:52

10

Трек Takdir

Takdir

Leo Waldy

18 GUDANG DANGDUT LEO WALDY

4:43

11

Трек Gadis Bukan Perawan

Gadis Bukan Perawan

Leo Waldy

18 GUDANG DANGDUT LEO WALDY

4:21

12

Трек Seputih Melati

Seputih Melati

Leo Waldy

18 GUDANG DANGDUT LEO WALDY

4:59

13

Трек Cermin Yang Pecah

Cermin Yang Pecah

Leo Waldy

18 GUDANG DANGDUT LEO WALDY

5:17

14

Трек Sayang Bilang Sayang

Sayang Bilang Sayang

Leo Waldy

18 GUDANG DANGDUT LEO WALDY

3:32

15

Трек Kekasih Gelap

Kekasih Gelap

Leo Waldy

18 GUDANG DANGDUT LEO WALDY

6:40

16

Трек Hanya Cinta Yang Kumiliki

Hanya Cinta Yang Kumiliki

Leo Waldy

18 GUDANG DANGDUT LEO WALDY

5:33

17

Трек Tangis Perpisahan

Tangis Perpisahan

Leo Waldy

18 GUDANG DANGDUT LEO WALDY

4:46

18

Трек Shinta

Shinta

Leo Waldy

18 GUDANG DANGDUT LEO WALDY

4:29

Информация о правообладателе: Alunan Senada Record
