Информация о правообладателе: Kondozi production
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Swali Raghalai Yam Kabul Me Ka Swalona
Swali Raghalai Yam Kabul Me Ka Swalona2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Релиз Shro Shakar
Shro Shakar2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Релиз Zud Rafte Ay Jawani
Zud Rafte Ay Jawani2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Релиз Sher Jawana e Kabul
Sher Jawana e Kabul2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Релиз Qataghani Shar Jungi
Qataghani Shar Jungi2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Релиз Qataghani Pashto
Qataghani Pashto2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Релиз Gonjeshkak
Gonjeshkak2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Релиз Nigar Jan
Nigar Jan2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Релиз Wo Mahbobe Akhi Khai Khumaram
Wo Mahbobe Akhi Khai Khumaram2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Релиз Du Chashman Sea
Du Chashman Sea2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Релиз Fedai Lal Laban
Fedai Lal Laban2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Релиз Ba Ma Parwa Nadara
Ba Ma Parwa Nadara2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Релиз Shamali Lalazar
Shamali Lalazar2024 · Сингл · Feroz Kondozi
Релиз Chashmane Tu Sharabi
Chashmane Tu Sharabi2024 · Сингл · Feroz Kondozi

Похожие альбомы

Релиз Дар ин дунё мехмонем
Дар ин дунё мехмонем2025 · Альбом · Mahmadali Umarov
Релиз Aghani Gonjeshkak Qataghani Gulchen, Vol. 68
Aghani Gonjeshkak Qataghani Gulchen, Vol. 682013 · Альбом · Various Artists
Релиз Kajkula
Kajkula2025 · Сингл · Farahnoz Sharifova
Релиз Way Allah Yaar Jan
Way Allah Yaar Jan2025 · Сингл · Noziya Karomatullo
Релиз Dunyoi foni
Dunyoi foni2025 · Сингл · Shahzodi Davron
Релиз Chala bar dast
Chala bar dast2022 · Сингл · Janatullo Abdulloev
Релиз Mosaferi
Mosaferi2025 · Сингл · Madina Aknazarova
Релиз Bale - Bale
Bale - Bale2022 · Сингл · Janatullo Abdulloev
Релиз Baroi tust
Baroi tust2022 · Сингл · Iskandar Fayzidinov
Релиз Eshghe Ghadimi
Eshghe Ghadimi2019 · Альбом · Morteza Jafarzadeh
Релиз Khana E Qabr
Khana E Qabr2025 · Сингл · Noziya Karomatullo
Релиз Hohar ast
Hohar ast2022 · Сингл · Iskandar Fayzidinov
Релиз Kavgak
Kavgak2020 · Сингл · Zulaykho
Релиз Ey voy dilam
Ey voy dilam2021 · Сингл · Burhoni Rahmon

Похожие артисты

Feroz Kondozi
Артист

Feroz Kondozi

Zafar Ayubi
Артист

Zafar Ayubi

Mehrnigori Rustam
Артист

Mehrnigori Rustam

Zakiya
Артист

Zakiya

Mahmadali Umarov
Артист

Mahmadali Umarov

Sitorai Karomatullo
Артист

Sitorai Karomatullo

Janatullo Abdulloev
Артист

Janatullo Abdulloev

Afzalsho Shodiev
Артист

Afzalsho Shodiev

Sarvinoz Yusufi
Артист

Sarvinoz Yusufi

Shohin Abdulloev
Артист

Shohin Abdulloev

Mehronai Khayriddin
Артист

Mehronai Khayriddin

Manizhai Saboh
Артист

Manizhai Saboh

Абдулло Султон
Артист

Абдулло Султон