Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Информация о правообладателе: DSK Music Bhojpuri (HIT)
Релиз Alga Sutaib Ye Piya
Alga Sutaib Ye Piya2024 · Сингл · Dharmendra Rai
Релиз Pichkariye Se Push Kari
Pichkariye Se Push Kari2024 · Сингл · Dharmendra Rai
Релиз Aa Gail Nand Lal
Aa Gail Nand Lal2024 · Сингл · Dharmendra Rai
Релиз Chuvata Pani Bangliniye Khani
Chuvata Pani Bangliniye Khani2024 · Сингл · Dharmendra Rai
Релиз A Raja Ji Khatiya Ke Patiya Tod Deba Ka
A Raja Ji Khatiya Ke Patiya Tod Deba Ka2024 · Сингл · Dharmendra Rai
Релиз Karab Navaraatra E Maai
Karab Navaraatra E Maai2023 · Сингл · Dharmendra Rai
Релиз Anchra Pa A Maai Lawanda Nachawaib
Anchra Pa A Maai Lawanda Nachawaib2023 · Сингл · Dharmendra Rai
Релиз Gerua Rang Ke Saari
Gerua Rang Ke Saari2023 · Сингл · Dharmendra Rai
Релиз Lingashtakam Brahmmurari Surachitamlingam
Lingashtakam Brahmmurari Surachitamlingam2023 · Сингл · Dharmendra Rai
Релиз Gaura Ke Baaraat
Gaura Ke Baaraat2023 · Сингл · Dharmendra Rai
Релиз Maado Ke Shobha Naach
Maado Ke Shobha Naach2023 · Сингл · Dharmendra Rai
Релиз Trackter Ke Driver Dil Leke Bhagal Ba
Trackter Ke Driver Dil Leke Bhagal Ba2023 · Сингл · Dharmendra Rai
Релиз Holia Me Didiya Bawal Karele
Holia Me Didiya Bawal Karele2023 · Сингл · Dharmendra Rai
Релиз Aawe Da Mor Mukhiya Ji Ke
Aawe Da Mor Mukhiya Ji Ke2022 · Сингл · Dharmendra Rai

Dharmendra Rai
