Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Информация о правообладателе: R3 Produções Artísticas
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Coração
Coração2024 · Сингл · João Paulo & Dudu
Релиз Tá Foragida
Tá Foragida2024 · Сингл · João Paulo & Dudu
Релиз Alô Ex
Alô Ex2024 · Сингл · João Paulo & Dudu
Релиз Será Que Não Entende
Será Que Não Entende2023 · Сингл · Daran Junior
Релиз Respeita o MS, Vol.3
Respeita o MS, Vol.32022 · Сингл · João Paulo & Dudu
Релиз Respeita o MS, Vol. 2
Respeita o MS, Vol. 22022 · Сингл · João Paulo & Dudu
Релиз Respeita o MS, Vol. 1
Respeita o MS, Vol. 12022 · Сингл · João Paulo & Dudu
Релиз Não Vai Doer
Não Vai Doer2021 · Сингл · João Paulo & Dudu

Похожие артисты

João Paulo & Dudu
Артист

João Paulo & Dudu

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож