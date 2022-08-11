О нас

Pachenko Zvuk

Pachenko Zvuk

,

Стриж

Альбом  ·  2022

ИП Провинция - Айкидно 2

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп

11 лайков

Pachenko Zvuk

Артист

Pachenko Zvuk

Релиз ИП Провинция - Айкидно 2

#

Название

Альбом

1

Трек Ну здрасте

Ну здрасте

Стриж

,

Pachenko Zvuk

ИП Провинция - Айкидно 2

1:20

2

Трек Данила Багров

Данила Багров

Стриж

,

Pachenko Zvuk

ИП Провинция - Айкидно 2

3:37

3

Трек Телепузики

Телепузики

Стриж

,

Pachenko Zvuk

ИП Провинция - Айкидно 2

2:56

4

Трек Чёрные ботинки (Скит)

Чёрные ботинки (Скит)

Стриж

,

Pachenko Zvuk

ИП Провинция - Айкидно 2

1:39

5

Трек FLEX

FLEX

Стриж

,

Pachenko Zvuk

,

Стриж, Pachenko Zvuk

,

Билли Ногами

ИП Провинция - Айкидно 2

3:09

6

Трек Берёзовая роща

Берёзовая роща

Стриж

,

Pachenko Zvuk

ИП Провинция - Айкидно 2

3:28

7

Трек Теперь иначе

Теперь иначе

Стриж

,

Pachenko Zvuk

,

Стриж, Pachenko Zvuk

,

Артём Татищевский

ИП Провинция - Айкидно 2

3:57

8

Трек Баду (Скит)

Баду (Скит)

Стриж

,

Pachenko Zvuk

ИП Провинция - Айкидно 2

3:00

9

Трек Хатико

Хатико

Стриж

,

Pachenko Zvuk

ИП Провинция - Айкидно 2

3:34

Информация о правообладателе: AZIMUTZVUK
