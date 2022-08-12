О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Gerda Scheyrer

Gerda Scheyrer

,

Toni Nießner

,

Akademie-Kammerchor Wien

и 

ещё 4

Сингл  ·  2022

Franz Lehár: Schön ist die Welt (Querschnitt)

#Классическая
Gerda Scheyrer

Артист

Gerda Scheyrer

Релиз Franz Lehár: Schön ist die Welt (Querschnitt)

#

Название

Альбом

1

Трек Schön ist die Welt Medley: Vorspiel - Schön ist die Welt - Mein Kind du bist entzückend - Nur ein Viertelstündchen - Sag, armes Herz - Ein Ausflug mit Ihnen - Frei und jung dabei

Schön ist die Welt Medley: Vorspiel - Schön ist die Welt - Mein Kind du bist entzückend - Nur ein Viertelstündchen - Sag, armes Herz - Ein Ausflug mit Ihnen - Frei und jung dabei

Gerda Scheyrer

,

Friedl Pöltinger

,

Walter Anton Dotzer

,

Heinz Sandauer

,

Toni Nießner

,

Akademie-Kammerchor Wien

,

Großes Funkorchester von Radio Wien

Franz Lehár: Schön ist die Welt (Querschnitt)

6:28

2

Трек Schön ist die Welt Medley: Ich bin verliebt - Liebste, glaub an mich - Möchte gern was fragen - Es steht vom Lieben so oft geschrieben - Schön sind lachende Fraun

Schön ist die Welt Medley: Ich bin verliebt - Liebste, glaub an mich - Möchte gern was fragen - Es steht vom Lieben so oft geschrieben - Schön sind lachende Fraun

Gerda Scheyrer

,

Friedl Pöltinger

,

Walter Anton Dotzer

,

Heinz Sandauer

,

Toni Nießner

,

Akademie-Kammerchor Wien

,

Großes Funkorchester von Radio Wien

Franz Lehár: Schön ist die Welt (Querschnitt)

6:50

Информация о правообладателе: Frau Luna
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Franz Lehár: Schön ist die Welt (Querschnitt)
Franz Lehár: Schön ist die Welt (Querschnitt)2022 · Сингл · Gerda Scheyrer
Релиз Kálmán: Gräfin Mariza, potpourri (Mono Version)
Kálmán: Gräfin Mariza, potpourri (Mono Version)2016 · Сингл · Friedl Pöltinger
Релиз Lehár: Der Zarewitsch, Auszüge - Kálmán: Die Csárdásfürstin, Auszüge (Mono Version)
Lehár: Der Zarewitsch, Auszüge - Kálmán: Die Csárdásfürstin, Auszüge (Mono Version)2016 · Альбом · Heinz Sandauer
Релиз Operetten-Potpourri (Mono Version)
Operetten-Potpourri (Mono Version)2016 · Сингл · Gerda Scheyrer
Релиз Raymond: Maske in Blau (Querschnitt)
Raymond: Maske in Blau (Querschnitt)2015 · Сингл · Grosses Funkorchester Radio Wien
Релиз Fall: Die geschiedene Frau
Fall: Die geschiedene Frau2015 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Релиз Mozart: Die Zauberflöte, K. 620
Mozart: Die Zauberflöte, K. 6202014 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Kattnigg: Das hölzerne Herz
Kattnigg: Das hölzerne Herz2014 · Альбом · Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Релиз Puccini: La bohème (Ausschnitte)
Puccini: La bohème (Ausschnitte)2014 · Альбом · Vienna Volksoper Orchestra
Релиз Strauss: Capriccio, Op. 85
Strauss: Capriccio, Op. 852014 · Альбом · Württembergisches Staatsorchester
Релиз Kattnigg: Bel Ami
Kattnigg: Bel Ami2014 · Альбом · Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Релиз Strauss: Die Fledermaus
Strauss: Die Fledermaus2014 · Альбом · Philharmonia Orchestra
Релиз Kálmán: Die Zirkusprinzessin
Kálmán: Die Zirkusprinzessin2014 · Альбом · Grosses Wiener Rundfunkorchester
Релиз Kálmán: Gräfin Mariza, Extrakte - Raymond: Maske in blau, Extrakte (Mono Version)
Kálmán: Gräfin Mariza, Extrakte - Raymond: Maske in blau, Extrakte (Mono Version)2014 · Альбом · Gerda Scheyrer

Похожие артисты

Gerda Scheyrer
Артист

Gerda Scheyrer

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож