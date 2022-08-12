О нас

Marioasra Vaidas

Marioasra Vaidas

,

Martin Ritzmann

,

Großes Orchester des Berliner Rundfunks

и 

ещё 1

Сингл  ·  2022

Franz Lehár: Wo die Lerche singt (Querschnitt)

#Классическая
Marioasra Vaidas

Артист

Marioasra Vaidas

Релиз Franz Lehár: Wo die Lerche singt (Querschnitt)

#

Название

Альбом

1

Трек Wo die Lerche singt: Einleitung - Wo die Lerche singt - Schöne Margit, kleine Lerche - Walzer - Bin ich erst der große Mann - Wer ist denn der Mann mit der schönen Frau - Ungarische Tänze

Wo die Lerche singt: Einleitung - Wo die Lerche singt - Schöne Margit, kleine Lerche - Walzer - Bin ich erst der große Mann - Wer ist denn der Mann mit der schönen Frau - Ungarische Tänze

Martin Ritzmann

,

Großes Orchester des Berliner Rundfunks

,

Adolf Fritz Guhl

,

Marioasra Vaidas

Franz Lehár: Wo die Lerche singt (Querschnitt)

6:57

2

Трек Wo die Lerche singt: Das Lied von Temesvar - Fern wie aus vergang'nen Tagen - Es weht aus den Kelchen der Rosen - Die Rosen hören's nur allein - Still lockt es wie heimlich kosen

Wo die Lerche singt: Das Lied von Temesvar - Fern wie aus vergang'nen Tagen - Es weht aus den Kelchen der Rosen - Die Rosen hören's nur allein - Still lockt es wie heimlich kosen

Martin Ritzmann

,

Großes Orchester des Berliner Rundfunks

,

Adolf Fritz Guhl

,

Marioasra Vaidas

Franz Lehár: Wo die Lerche singt (Querschnitt)

6:57

Информация о правообладателе: Frau Luna
