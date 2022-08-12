Информация о правообладателе: Frau Luna
Сингл · 2022
Franz Lehár: Wo die Lerche singt (Querschnitt)
#
Название
Альбом
1
Wo die Lerche singt: Einleitung - Wo die Lerche singt - Schöne Margit, kleine Lerche - Walzer - Bin ich erst der große Mann - Wer ist denn der Mann mit der schönen Frau - Ungarische Tänze
Franz Lehár: Wo die Lerche singt (Querschnitt)
6:57
2
Wo die Lerche singt: Das Lied von Temesvar - Fern wie aus vergang'nen Tagen - Es weht aus den Kelchen der Rosen - Die Rosen hören's nur allein - Still lockt es wie heimlich kosen
Franz Lehár: Wo die Lerche singt (Querschnitt)
6:57
