Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Starcardigan

Starcardigan

Альбом  ·  2022

Серебряная стрела

#Русский поп#Поп
Starcardigan

Артист

Starcardigan

Релиз Серебряная стрела

#

Название

Альбом

1

Трек Серебряная стрела

Серебряная стрела

Starcardigan

Серебряная стрела

2:42

Информация о правообладателе: Wool Music
Волна по релизу
