Информация о правообладателе: Kanti Music
Альбом · 2022
Mahakal Ke Deewana Hako Ahiran Ge Pagali
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Mor Karejwa Fati Jaitau Re Jan2024 · Сингл · Anjali Bharti
Nachaniya Ke Diwana Hamar Gama2024 · Сингл · Yadav Nitish
Sagro Jaltau Lalteniya Ge Dhaniya2024 · Сингл · Yadav Nitish
Dala Le Chhaudi Hamar Baba Se2024 · Сингл · Yadav Nitish
Hiyo Ahir Jindagi Jiyo Hiyo Rangdariye Me2024 · Сингл · Yadav Nitish
Daradiya Sahlo Na Ja Hau Ge Janu2024 · Сингл · Yadav Nitish
Ahir se Daro Hau Sara Ilaka Ge Chhaudi2023 · Сингл · Yadav Nitish
Janu Janu kah Ke Janwa Lenhi Ge Jaan2023 · Сингл · Yadav Nitish
Fir Banaiha Rjd Sarkar Ye Maiya2023 · Сингл · Yadav Nitish
Rjd Ke Lover Hiyo Rangdar Ge Chhoudi2023 · Сингл · Krish Kundan Yadav
Jawani Rakh Lebau Bataiya Me2023 · Сингл · Yadav Nitish
Sugwa Ke Jaisan Posaliau Ge Janu2023 · Сингл · Yadav Nitish
Piyawa Rah Gelai Baklol2023 · Сингл · Yadav Nitish
Kath Ke Karejawa Ge Janu2023 · Сингл · Yadav Nitish