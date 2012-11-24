О нас

Los Niños Cantores del Nuevo Perú

Los Niños Cantores del Nuevo Perú

Альбом  ·  2012

Ven a Mi Casa Esta Navidad

#Разное
Los Niños Cantores del Nuevo Perú

Артист

Los Niños Cantores del Nuevo Perú

Релиз Ven a Mi Casa Esta Navidad

#

Название

Альбом

1

Трек Suenan las Campanas

Suenan las Campanas

Los Niños Cantores del Nuevo Perú

Ven a Mi Casa Esta Navidad

3:47

2

Трек El Niño Va a Nacer

El Niño Va a Nacer

Los Niños Cantores del Nuevo Perú

Ven a Mi Casa Esta Navidad

3:54

3

Трек Huayno de Navidad

Huayno de Navidad

Los Niños Cantores del Nuevo Perú

Ven a Mi Casa Esta Navidad

1:34

4

Трек Niño Manuelito

Niño Manuelito

Los Niños Cantores del Nuevo Perú

Ven a Mi Casa Esta Navidad

3:09

5

Трек Llegó la Navidad

Llegó la Navidad

Los Niños Cantores del Nuevo Perú

Ven a Mi Casa Esta Navidad

2:28

6

Трек Noche de Paz

Noche de Paz

Los Niños Cantores del Nuevo Perú

Ven a Mi Casa Esta Navidad

3:52

7

Трек Ven a Mi Casa Esta Navidad

Ven a Mi Casa Esta Navidad

Los Niños Cantores del Nuevo Perú

Ven a Mi Casa Esta Navidad

3:08

8

Трек San José, Carpintero Fino

San José, Carpintero Fino

Los Niños Cantores del Nuevo Perú

Ven a Mi Casa Esta Navidad

2:16

9

Трек Jesús en Pesebre

Jesús en Pesebre

Los Niños Cantores del Nuevo Perú

Ven a Mi Casa Esta Navidad

3:08

10

Трек Huacho Torito

Huacho Torito

Los Niños Cantores del Nuevo Perú

Ven a Mi Casa Esta Navidad

3:34

11

Трек Una Gran Profecía Queremos Recordar

Una Gran Profecía Queremos Recordar

Los Niños Cantores del Nuevo Perú

Ven a Mi Casa Esta Navidad

4:25

12

Трек Torito del Portalito

Torito del Portalito

Los Niños Cantores del Nuevo Perú

Ven a Mi Casa Esta Navidad

3:23

Информация о правообладателе: Music MGP
Los Niños Cantores del Nuevo Perú
Артист

Los Niños Cantores del Nuevo Perú

