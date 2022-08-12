О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Hertha Schmidt

Hertha Schmidt

,

Christine Spierenburg

,

Karl Terkal

и 

ещё 5

Сингл  ·  2022

Franz Lehár - Eva (Querschnitt)

#Классическая
Hertha Schmidt

Артист

Hertha Schmidt

Релиз Franz Lehár - Eva (Querschnitt)

#

Название

Альбом

1

Трек Eva Medley: Vorspiel - Nur das eine Wort, sprich es aus - Schwül aus tiefen Kelchen - Um zwölfe in der Nacht - Die Geister vom Montmartre - Glück und Glas

Eva Medley: Vorspiel - Nur das eine Wort, sprich es aus - Schwül aus tiefen Kelchen - Um zwölfe in der Nacht - Die Geister vom Montmartre - Glück und Glas

Chor von Radio Wien

,

Wiener Volksopernorchester

,

Hertha Schmidt

,

Karl Terkal

,

Karl Weber

,

Kurt Richter

,

Christine Spierenburg

,

Wolfgang Zimmer

Franz Lehár - Eva (Querschnitt)

6:04

2

Трек Eva Medley: Tanz - Ziehe hin zu deinem Vater - Sei nicht bös - Mäderl, mein süßes Aschenbröderl - Wär es auch nichts als ein Augenblick - Hat man das erste Stiefelpaar vertreten in Paris - O du Pariser Pflaster

Eva Medley: Tanz - Ziehe hin zu deinem Vater - Sei nicht bös - Mäderl, mein süßes Aschenbröderl - Wär es auch nichts als ein Augenblick - Hat man das erste Stiefelpaar vertreten in Paris - O du Pariser Pflaster

Chor von Radio Wien

,

Wiener Volksopernorchester

,

Hertha Schmidt

,

Karl Terkal

,

Karl Weber

,

Kurt Richter

,

Christine Spierenburg

,

Wolfgang Zimmer

Franz Lehár - Eva (Querschnitt)

6:40

Информация о правообладателе: Frau Luna
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Franz Lehár - Eva (Querschnitt)
Franz Lehár - Eva (Querschnitt)2022 · Сингл · Hertha Schmidt
Релиз Leo Fall: Die Dollarprinzessin (Großer Operettenmitsdchnitt)
Leo Fall: Die Dollarprinzessin (Großer Operettenmitsdchnitt)2021 · Альбом · Karl Terkal

Похожие альбомы

Релиз Оперетта, оперетта, оперетта
Оперетта, оперетта, оперетта1999 · Альбом · Various Artists
Релиз Кальман: Король оперетты
Кальман: Король оперетты2010 · Альбом · Вера Шилова
Релиз Татьяна Шмыга. 50 лет в оперетте
Татьяна Шмыга. 50 лет в оперетте2002 · Альбом · Татьяна Шмыга
Релиз Notte Magica - A Tribute to The Three Tenors (Live)
Notte Magica - A Tribute to The Three Tenors (Live)2016 · Альбом · Il Volo
Релиз Татьяна Шмыга
Татьяна Шмыга1996 · Альбом · Татьяна Шмыга
Релиз Meister der Operette: Emmerich Kálmán
Meister der Operette: Emmerich Kálmán2015 · Альбом · Verschiedene Interpreten
Релиз Im Reich der Operette, Vol. 10 (Favoriten - Raritäten - Entdeckungen)
Im Reich der Operette, Vol. 10 (Favoriten - Raritäten - Entdeckungen)2012 · Сборник · Various Artists
Релиз Das Grosse Operetten Festival
Das Grosse Operetten Festival1998 · Альбом · Various Artists
Релиз Glückliche Reise ins Operettenland - Ein Edward Künneke-Potpourri
Glückliche Reise ins Operettenland - Ein Edward Künneke-Potpourri2021 · Сингл · Anny Schlemm
Релиз Gräfin Mariza - Die Csárdásfürstin - Die Zirkusprinzessin
Gräfin Mariza - Die Csárdásfürstin - Die Zirkusprinzessin1993 · Альбом · Benno Kusche
Релиз Kálmán: Die Zirkusprinzessin (excerpts) - "Operetta Highlights"
Kálmán: Die Zirkusprinzessin (excerpts) - "Operetta Highlights"1993 · Сингл · Robert Stolz
Релиз Strauss : A Night In Venice - Benatzky and Stolz: The White Horse Inn - Lehár: The Merry Widow
Strauss : A Night In Venice - Benatzky and Stolz: The White Horse Inn - Lehár: The Merry Widow2010 · Альбом · Various Artists
Релиз Operetten Schätze, Vol. 20
Operetten Schätze, Vol. 202015 · Альбом · Verschiedene Interpreten
Релиз Operetten Schätze, Vol. 7
Operetten Schätze, Vol. 72015 · Альбом · Verschiedene Interpreten

Похожие артисты

Hertha Schmidt
Артист

Hertha Schmidt

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож