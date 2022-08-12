Информация о правообладателе: Frau Luna
Сингл · 2022
Franz Lehár - Eva (Querschnitt)
#
Название
Альбом
1
Eva Medley: Vorspiel - Nur das eine Wort, sprich es aus - Schwül aus tiefen Kelchen - Um zwölfe in der Nacht - Die Geister vom Montmartre - Glück und Glas
Franz Lehár - Eva (Querschnitt)
6:04
2
Eva Medley: Tanz - Ziehe hin zu deinem Vater - Sei nicht bös - Mäderl, mein süßes Aschenbröderl - Wär es auch nichts als ein Augenblick - Hat man das erste Stiefelpaar vertreten in Paris - O du Pariser Pflaster
Franz Lehár - Eva (Querschnitt)
6:40
