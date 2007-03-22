О нас

Maurizio Baglini

Maurizio Baglini

,

Silvia Chiesa

Альбом  ·  2007

Chopin - Debussy - Corghi: Cello Sonatas

#Классическая
Maurizio Baglini

Артист

Maurizio Baglini

Релиз Chopin - Debussy - Corghi: Cello Sonatas

#

Название

Альбом

1

Sonata per violoncello e pianoforte in G Minor, Op. 65: I. Allegro moderato

Sonata per violoncello e pianoforte in G Minor, Op. 65: I. Allegro moderato

Silvia Chiesa

,

Maurizio Baglini

Chopin - Debussy - Corghi: Cello Sonatas

17:10

2

Sonata per violoncello e pianoforte in G Minor, Op. 65: II. Scherzo

Sonata per violoncello e pianoforte in G Minor, Op. 65: II. Scherzo

Silvia Chiesa

,

Maurizio Baglini

Chopin - Debussy - Corghi: Cello Sonatas

5:05

3

Sonata per violoncello e pianoforte in G Minor, Op. 65: III. Largo

Sonata per violoncello e pianoforte in G Minor, Op. 65: III. Largo

Silvia Chiesa

,

Maurizio Baglini

Chopin - Debussy - Corghi: Cello Sonatas

3:32

4

Sonata per violoncello e pianoforte in G Minor, Op. 65: IV. Finale: allegro

Sonata per violoncello e pianoforte in G Minor, Op. 65: IV. Finale: allegro

Silvia Chiesa

,

Maurizio Baglini

Chopin - Debussy - Corghi: Cello Sonatas

6:20

5

Sonata per violoncello e pianoforte: I. Prologue: Lent

Sonata per violoncello e pianoforte: I. Prologue: Lent

Silvia Chiesa

,

Maurizio Baglini

Chopin - Debussy - Corghi: Cello Sonatas

5:20

6

Sonata per violoncello e pianoforte: II. Sérénade, Modérément animé

Sonata per violoncello e pianoforte: II. Sérénade, Modérément animé

Silvia Chiesa

,

Maurizio Baglini

Chopin - Debussy - Corghi: Cello Sonatas

4:10

7

Sonata per violoncello e pianoforte: III. Final: Animé

Sonata per violoncello e pianoforte: III. Final: Animé

Silvia Chiesa

,

Maurizio Baglini

Chopin - Debussy - Corghi: Cello Sonatas

4:12

8

"D'après cinq chansons d' élite": No. 1, La Carmagnole. Allegro (quasi andantino)

"D'après cinq chansons d' élite": No. 1, La Carmagnole. Allegro (quasi andantino)

Silvia Chiesa

,

Maurizio Baglini

Chopin - Debussy - Corghi: Cello Sonatas

2:59

9

"D'après cinq chansons d' élite": No. 2, Vive Henry Quatre, Air du XVI ème siècle. allegretto (ma non troppo)

"D'après cinq chansons d' élite": No. 2, Vive Henry Quatre, Air du XVI ème siècle. allegretto (ma non troppo)

Silvia Chiesa

,

Maurizio Baglini

Chopin - Debussy - Corghi: Cello Sonatas

2:22

10

"D'après cinq chansons d' élite": No. 3, Charmante Gabrielle. Andante (con moto)

"D'après cinq chansons d' élite": No. 3, Charmante Gabrielle. Andante (con moto)

Silvia Chiesa

,

Maurizio Baglini

Chopin - Debussy - Corghi: Cello Sonatas

1:49

11

"D'après cinq chansons d' élite": No. 4, Romance Patriotique, sur la mort du jeune Bara. Larghetto (mesto)

"D'après cinq chansons d' élite": No. 4, Romance Patriotique, sur la mort du jeune Bara. Larghetto (mesto)

Silvia Chiesa

,

Maurizio Baglini

Chopin - Debussy - Corghi: Cello Sonatas

5:17

12

"D'après cinq chansons d' élite": No. 5, Ah! Ca ira, sur un Air de contredanse de Bécourt intitulé "le carillon national". moderato (alla Marcia "funebre")

"D'après cinq chansons d' élite": No. 5, Ah! Ca ira, sur un Air de contredanse de Bécourt intitulé "le carillon national". moderato (alla Marcia "funebre")

Silvia Chiesa

,

Maurizio Baglini

Chopin - Debussy - Corghi: Cello Sonatas

6:13

Информация о правообладателе: Concerto Classics
