Альбом · 2007
Chopin - Debussy - Corghi: Cello Sonatas
#
Название
Альбом
1
Sonata per violoncello e pianoforte in G Minor, Op. 65: I. Allegro moderato
17:10
2
5:05
3
3:32
4
Sonata per violoncello e pianoforte in G Minor, Op. 65: IV. Finale: allegro
6:20
5
5:20
6
4:10
7
4:12
8
"D'après cinq chansons d' élite": No. 1, La Carmagnole. Allegro (quasi andantino)
2:59
9
"D'après cinq chansons d' élite": No. 2, Vive Henry Quatre, Air du XVI ème siècle. allegretto (ma non troppo)
2:22
10
"D'après cinq chansons d' élite": No. 3, Charmante Gabrielle. Andante (con moto)
1:49
11
"D'après cinq chansons d' élite": No. 4, Romance Patriotique, sur la mort du jeune Bara. Larghetto (mesto)
5:17
