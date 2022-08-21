О нас

Okills

Okills

Альбом  ·  2022

Sesiones para Estar Bien

#Альтернативный рок
Okills

Артист

Okills

Релиз Sesiones para Estar Bien

#

Название

Альбом

1

Трек Cuenta Conmigo (En vivo)

Cuenta Conmigo (En vivo)

Okills

Sesiones para Estar Bien

4:00

2

Трек Sigo Sin Pensar En Tí (En vivo)

Sigo Sin Pensar En Tí (En vivo)

Okills

,

Sofía Stainer

Sesiones para Estar Bien

4:00

3

Трек Qué Bajón (En vivo)

Qué Bajón (En vivo)

Okills

,

Ulises Hadjis

Sesiones para Estar Bien

3:09

4

Трек Buena Mano (En vivo)

Buena Mano (En vivo)

Okills

Sesiones para Estar Bien

4:11

5

Трек Seguir Así (En vivo)

Seguir Así (En vivo)

Okills

Sesiones para Estar Bien

3:39

6

Трек Canción Normal (En vivo)

Canción Normal (En vivo)

Okills

Sesiones para Estar Bien

3:50

7

Трек Bomba de Tiempo (En vivo)

Bomba de Tiempo (En vivo)

Okills

,

Sr. Presidente

Sesiones para Estar Bien

3:42

8

Трек Espiral (En vivo)

Espiral (En vivo)

Okills

,

Sr. Presidente

Sesiones para Estar Bien

4:43

9

Трек Me Sobra la Plata (En vivo)

Me Sobra la Plata (En vivo)

Okills

,

Ferraz

Sesiones para Estar Bien

3:48

10

Трек Cuando Eran Dos (En vivo)

Cuando Eran Dos (En vivo)

Okills

,

Y La Bamba

Sesiones para Estar Bien

3:55

11

Трек Te Regalo (En vivo)

Te Regalo (En vivo)

Okills

Sesiones para Estar Bien

4:50

Информация о правообладателе: Okills
