Naghma

Naghma

,

Mangal Say

Альбом  ·  2022

Da Yar Meena

#Со всего мира
Naghma

Артист

Naghma

Релиз Da Yar Meena

#

Название

Альбом

1

Трек Adam Khana Charsi

Adam Khana Charsi

Naghma

,

Mangal

Da Yar Meena

3:34

2

Трек Ashna Nasta

Ashna Nasta

Naghma

,

Mangal

Da Yar Meena

6:02

3

Трек Bia Di Stargi Walee Sra Di

Bia Di Stargi Walee Sra Di

Naghma

,

Mangal

Da Yar Meena

4:15

4

Трек Chup Sha Cha Ta Ma Waya

Chup Sha Cha Ta Ma Waya

Naghma

,

Mangal

Da Yar Meena

2:59

5

Трек Che Charta Lar Sha Wa Ba Nashi

Che Charta Lar Sha Wa Ba Nashi

Naghma

,

Mangal

Da Yar Meena

6:16

6

Трек Da Ghamono Dunya Wagora

Da Ghamono Dunya Wagora

Naghma

,

Mangal

Da Yar Meena

5:00

7

Трек Da Gul Paranga Zwana

Da Gul Paranga Zwana

Naghma

,

Mangal

Da Yar Meena

5:03

8

Трек Da Ishq Swalona Mi Gora

Da Ishq Swalona Mi Gora

Naghma

,

Mangal

Da Yar Meena

3:10

9

Трек Da Lawano Stargo Marmana

Da Lawano Stargo Marmana

Naghma

,

Mangal

Da Yar Meena

4:04

10

Трек Da Lawano Zwanano Jang Da

Da Lawano Zwanano Jang Da

Naghma

,

Mangal

Da Yar Meena

5:03

11

Трек Da Mina Pa Tobo Ki

Da Mina Pa Tobo Ki

Naghma

,

Mangal

Da Yar Meena

4:23

12

Трек Dar Pori Mika

Dar Pori Mika

Naghma

,

Mangal

Da Yar Meena

5:48

13

Трек Da Zalim Lora Ma Zara

Da Zalim Lora Ma Zara

Naghma

,

Mangal

Da Yar Meena

8:01

14

Трек Gana Razama

Gana Razama

Naghma

,

Mangal

Da Yar Meena

4:01

15

Трек Dhoka Mi NAn Saba Kra

Dhoka Mi NAn Saba Kra

Naghma

,

Mangal

Da Yar Meena

5:57

Информация о правообладателе: Adil Sharif
