Информация о правообладателе: Purnama Suara Persada
Альбом · 1980
Dia Lahir Untuk Kami
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Doli Doli Tanggung2000 · Сингл · Ade Manuhutu
Putri Sion Soraklah2000 · Сингл · Ade Manuhutu
Mapillithu2000 · Сингл · Ade Manuhutu
Kamu Ini2000 · Сингл · Ade Manuhutu
Kegersangan2000 · Сингл · Ade Manuhutu
Selamat Ditangan Yesus1980 · Альбом · Ade Manuhutu
Beritakanlah1980 · Альбом · Ade Manuhutu
Bahasa Cinta1980 · Альбом · Ade Manuhutu
Dia Lahir Untuk Kami1980 · Альбом · Ade Manuhutu
Yesus Juru Selamat1980 · Альбом · Ade Manuhutu
Rina1980 · Альбом · Ade Manuhutu
Lupahon Ma1980 · Альбом · Ade Manuhutu
Amin1980 · Альбом · Ade Manuhutu
Haleluyah I Puji Allah1980 · Альбом · Ade Manuhutu