Nelly Agustin

Nelly Agustin

Альбом  ·  1996

Menawan

#Поп
Nelly Agustin

Артист

Nelly Agustin

Релиз Menawan

#

Название

Альбом

1

Трек Menawan

Menawan

Nelly Agustin

Menawan

3:50

Информация о правообладателе: Maheswara Musik Records
Другие альбомы исполнителя

Релиз Dibalik Penantian
Dibalik Penantian2009 · Альбом · Nelly Agustin
Релиз Banyak Betul Pacarmu
Banyak Betul Pacarmu2005 · Альбом · Nelly Agustin
Релиз Prasangka
Prasangka2000 · Альбом · Nelly Agustin
Релиз Aduh Buyung
Aduh Buyung2000 · Альбом · Nelly Agustin
Релиз Cinta Terisolasi
Cinta Terisolasi2000 · Альбом · Nelly Agustin
Релиз Tangis Bahagia
Tangis Bahagia2000 · Альбом · Nelly Agustin
Релиз Madu Merah
Madu Merah2000 · Альбом · Nelly Agustin
Релиз Pasrah
Pasrah2000 · Альбом · Nelly Agustin
Релиз Siapa Kau
Siapa Kau2000 · Альбом · Nelly Agustin
Релиз Satu Malam
Satu Malam2000 · Альбом · Nelly Agustin
Релиз Wulan Merindu
Wulan Merindu1999 · Альбом · Nelly Agustin
Релиз Terlena
Terlena1999 · Альбом · Nelly Agustin
Релиз Puisi Cinta
Puisi Cinta1996 · Альбом · Nelly Agustin
Релиз Nahan Rindu
Nahan Rindu1996 · Альбом · Nelly Agustin

