Информация о правообладателе: CKK Prodüksiyon
Сингл · 2022
Gülemedim
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Sana Dönemem2024 · Сингл · Berkocan
Sen Bitirdin2023 · Альбом · Berkocan
Böylemiydi Bana Olan Sevgin2023 · Альбом · Berkocan
Bıraktığın Yerdeyim2023 · Альбом · Berkocan
Ellerin oldun2023 · Альбом · Berkocan
Gördüm Seni Başkasının Elinde2023 · Сингл · Berkocan
Sevdiğim2023 · Альбом · Berkocan
Sevdim O Zalimi2023 · Альбом · Berkocan
Sensizliğin Yeri Bomboş2023 · Сингл · Berkocan
Yalan Oldu2022 · Сингл · Berkocan
Ben Seni Cok Sevdim2022 · Сингл · Berkocan
Gülemedim2022 · Сингл · Berkocan
Umutlar Karardı Gel2022 · Сингл · Berkocan