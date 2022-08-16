О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Gianni Santoro

Gianni Santoro

Альбом  ·  2022

L'ago e o cuttone

#Поп
Gianni Santoro

Артист

Gianni Santoro

Релиз L'ago e o cuttone

#

Название

Альбом

1

Трек L'ago e o cuttone

L'ago e o cuttone

Gianni Santoro

L'ago e o cuttone

4:08

Информация о правообладателе: MONDIAL VIDEO
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Fotomodella
Fotomodella2025 · Сингл · Gianni Santoro
Релиз L'ago e o cuttone
L'ago e o cuttone2022 · Альбом · Gianni Santoro
Релиз Simme meridionali
Simme meridionali2022 · Альбом · Gianni Vezzosi
Релиз Buonanotte
Buonanotte2022 · Альбом · Gianni Santoro
Релиз Porteme luntane
Porteme luntane2021 · Альбом · Gianni Santoro
Релиз A primma vota
A primma vota2021 · Альбом · Gianni Santoro
Релиз Your Sounds EP
Your Sounds EP2019 · Сингл · Gianni Santoro
Релиз Pensami
Pensami2018 · Сингл · Gianni Santoro
Релиз Africa Siel
Africa Siel2018 · Сингл · Gianni Santoro
Релиз Going Up (Vibe Mix)
Going Up (Vibe Mix)2018 · Сингл · Norbit Housemaster
Релиз Tiger
Tiger2018 · Сингл · Gianni Santoro
Релиз Wansel
Wansel2018 · Сингл · Norbit Housemaster
Релиз Afrosantos
Afrosantos2018 · Сингл · Gianni Santoro
Релиз Funky People
Funky People2018 · Сингл · Gianni Santoro

Похожие артисты

Gianni Santoro
Артист

Gianni Santoro

Ennio Morricone
Артист

Ennio Morricone

James Last
Артист

James Last

Charles Aznavour
Артист

Charles Aznavour

Dalida
Артист

Dalida

Leonard Cohen
Артист

Leonard Cohen

Montserrat Caballé
Артист

Montserrat Caballé

Gilbert Bécaud
Артист

Gilbert Bécaud

Ives Montand
Артист

Ives Montand

Francis Lai
Артист

Francis Lai

Lucio Dalla
Артист

Lucio Dalla

Michel Legrand
Артист

Michel Legrand

Csaba Schmitz
Артист

Csaba Schmitz