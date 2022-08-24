О нас

Varios artistas

Varios artistas

Альбом  ·  2022

Las Coplas Del Querer, Vol.3

#Со всего мира
Varios artistas

Артист

Varios artistas

Релиз Las Coplas Del Querer, Vol.3

#

Название

Альбом

1

Трек La Bien Paga

La Bien Paga

Antonio Molina

Las Coplas Del Querer, Vol.3

3:35

2

Трек La Hija De Don Juan Alba

La Hija De Don Juan Alba

Miguel de Molina

Las Coplas Del Querer, Vol.3

3:00

3

Трек Copla a Lola Montes

Copla a Lola Montes

Miguel De Los Reyes

Las Coplas Del Querer, Vol.3

2:40

4

Трек La Hija De Juan Simon

La Hija De Juan Simon

Juanito Valderrama

Las Coplas Del Querer, Vol.3

3:42

5

Трек Tesoro De Coplas

Tesoro De Coplas

Rafael Farina

Las Coplas Del Querer, Vol.3

2:47

6

Трек Una Paloma Blanca

Una Paloma Blanca

Antonio Molina

Las Coplas Del Querer, Vol.3

3:51

7

Трек Ay Malvaloca

Ay Malvaloca

Miguel De Los Reyes

Las Coplas Del Querer, Vol.3

3:13

8

Трек Pena Mora

Pena Mora

Juanito Valderrama

Las Coplas Del Querer, Vol.3

3:40

9

Трек Adios Granada

Adios Granada

Francisco Mudarra

Las Coplas Del Querer, Vol.3

3:52

10

Трек Mi Salamanca

Mi Salamanca

Rafael Farina

Las Coplas Del Querer, Vol.3

4:10

11

Трек Soy Minero

Soy Minero

Antonio Molina

Las Coplas Del Querer, Vol.3

3:27

Информация о правообладателе: Alpha Center Digital
