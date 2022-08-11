О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

London Symphony Orchestra

London Symphony Orchestra

,

Sir Edward Elgar

Сингл  ·  2022

Edward Elgar: Three Suites Nursery Suite - Severn Suite, Op. 87

#Классическая
London Symphony Orchestra

Артист

London Symphony Orchestra

Релиз Edward Elgar: Three Suites Nursery Suite - Severn Suite, Op. 87

#

Название

Альбом

1

Трек Nursery Suite, I. Aubade. Awake (Allegretto)

Nursery Suite, I. Aubade. Awake (Allegretto)

London Symphony Orchestra

,

Sir Edward Elgar

Edward Elgar: Three Suites Nursery Suite - Severn Suite, Op. 87

4:08

2

Трек Nursery Suite, II. The Serious Doll (Andantine)

Nursery Suite, II. The Serious Doll (Andantine)

London Symphony Orchestra

,

Sir Edward Elgar

Edward Elgar: Three Suites Nursery Suite - Severn Suite, Op. 87

2:43

3

Трек Nursery Suite, III. Busy-ness (Allegro molto)

Nursery Suite, III. Busy-ness (Allegro molto)

London Symphony Orchestra

,

Sir Edward Elgar

Edward Elgar: Three Suites Nursery Suite - Severn Suite, Op. 87

2:00

4

Трек Nursery Suite, IV. The Sad Doll (Andantino)

Nursery Suite, IV. The Sad Doll (Andantino)

London Symphony Orchestra

,

Sir Edward Elgar

Edward Elgar: Three Suites Nursery Suite - Severn Suite, Op. 87

1:23

5

Трек Nursery Suite, V. The Waggon (Passes) (Allegretto)

Nursery Suite, V. The Waggon (Passes) (Allegretto)

London Symphony Orchestra

,

Sir Edward Elgar

Edward Elgar: Three Suites Nursery Suite - Severn Suite, Op. 87

1:24

6

Трек Nursery Suite, VI. The Merry Doll (Allegro molto)

Nursery Suite, VI. The Merry Doll (Allegro molto)

London Symphony Orchestra

,

Sir Edward Elgar

Edward Elgar: Three Suites Nursery Suite - Severn Suite, Op. 87

1:24

7

Трек Nursery Suite, VII. Dreaming (Lento) - Envoy (Coda)

Nursery Suite, VII. Dreaming (Lento) - Envoy (Coda)

London Symphony Orchestra

,

Sir Edward Elgar

Edward Elgar: Three Suites Nursery Suite - Severn Suite, Op. 87

4:54

8

Трек The Crown Of India, Op. 66, Suite, I. Introduction And Dance of the Nautch Girl

The Crown Of India, Op. 66, Suite, I. Introduction And Dance of the Nautch Girl

London Symphony Orchestra

,

Sir Edward Elgar

Edward Elgar: Three Suites Nursery Suite - Severn Suite, Op. 87

4:30

9

Трек The Crown Of India, Op. 66, Suite, II. Menuetto

The Crown Of India, Op. 66, Suite, II. Menuetto

London Symphony Orchestra

,

Sir Edward Elgar

Edward Elgar: Three Suites Nursery Suite - Severn Suite, Op. 87

2:12

10

Трек The Crown Of India, Op. 66, Suite, III. Warrior Dance

The Crown Of India, Op. 66, Suite, III. Warrior Dance

London Symphony Orchestra

,

Sir Edward Elgar

Edward Elgar: Three Suites Nursery Suite - Severn Suite, Op. 87

1:57

11

Трек The Crown Of India, Op. 66, Suite, IV. March of the Mogul Emperor

The Crown Of India, Op. 66, Suite, IV. March of the Mogul Emperor

London Symphony Orchestra

,

Sir Edward Elgar

Edward Elgar: Three Suites Nursery Suite - Severn Suite, Op. 87

3:51

12

Трек Severn Suite, Op. 87, I. Introduction (Worcester Castle)

Severn Suite, Op. 87, I. Introduction (Worcester Castle)

London Symphony Orchestra

,

Sir Edward Elgar

Edward Elgar: Three Suites Nursery Suite - Severn Suite, Op. 87

2:45

13

Трек Severn Suite, Op. 87, II. Toccata (Tournament)

Severn Suite, Op. 87, II. Toccata (Tournament)

London Symphony Orchestra

,

Sir Edward Elgar

Edward Elgar: Three Suites Nursery Suite - Severn Suite, Op. 87

3:50

14

Трек Severn Suite, Op. 87, III. Fugue (Cathedral)

Severn Suite, Op. 87, III. Fugue (Cathedral)

London Symphony Orchestra

,

Sir Edward Elgar

Edward Elgar: Three Suites Nursery Suite - Severn Suite, Op. 87

3:52

15

Трек Severn Suite, Op. 87, IV. Minuet (Commandery)

Severn Suite, Op. 87, IV. Minuet (Commandery)

London Symphony Orchestra

,

Sir Edward Elgar

Edward Elgar: Three Suites Nursery Suite - Severn Suite, Op. 87

5:20

16

Трек Severn Suite, Op. 87, V. Coda

Severn Suite, Op. 87, V. Coda

London Symphony Orchestra

,

Sir Edward Elgar

Edward Elgar: Three Suites Nursery Suite - Severn Suite, Op. 87

1:53

Информация о правообладателе: GazzaLadra
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Cinema
Cinema2025 · Альбом · Hauser
Релиз Vaughan Williams: Symphony No. 5 in D Major, II. Scherzo. Presto misterioso
Vaughan Williams: Symphony No. 5 in D Major, II. Scherzo. Presto misterioso2025 · Сингл · London Symphony Orchestra
Релиз Concerto pour la fin d'un amour
Concerto pour la fin d'un amour2025 · Сингл · Hauser
Релиз The Best Of Movie Music Vol. 1
The Best Of Movie Music Vol. 12025 · Альбом · Royal Philharmonic Orchestra London
Релиз The Best Of Movie Music Vol. 3
The Best Of Movie Music Vol. 32025 · Альбом · Royal Philharmonic Orchestra London
Релиз Shostakovich: Symphony No. 13, "Babi Yar"
Shostakovich: Symphony No. 13, "Babi Yar"2025 · Альбом · Дмитрий Дмитриевич Шостакович
Релиз Joel Puckett: Trumpet Concerto: IV. Finale, with an air of mystery
Joel Puckett: Trumpet Concerto: IV. Finale, with an air of mystery2025 · Сингл · London Symphony Orchestra
Релиз The Best Of Movie Music
The Best Of Movie Music2025 · Альбом · Royal Philharmonic Orchestra London
Релиз Romeo And Juliet: The Complete Ballet, Op. 64
Romeo And Juliet: The Complete Ballet, Op. 642025 · Альбом · André Previn
Релиз Joel Puckett: There Was a Child Went Forth: III. And his parents
Joel Puckett: There Was a Child Went Forth: III. And his parents2025 · Сингл · London Symphony Orchestra
Релиз Shostakovich: Symphony No. 13, "Babi Yar": II. Humour. Allegretto
Shostakovich: Symphony No. 13, "Babi Yar": II. Humour. Allegretto2025 · Сингл · Дмитрий Дмитриевич Шостакович
Релиз Le vent, le cri
Le vent, le cri2025 · Сингл · Hauser
Релиз The Panufnik Legacies IV
The Panufnik Legacies IV2025 · Альбом · London Symphony Orchestra
Релиз Grace-Evangeline Mason: beneath the silken silence
Grace-Evangeline Mason: beneath the silken silence2025 · Сингл · London Symphony Orchestra

Похожие альбомы

Релиз Beethoven: Symphony No. 5
Beethoven: Symphony No. 52020 · Альбом · NBC Symphony Orchestra
Релиз Dvořák: Symphonie No. 9 "Du nouveau monde" (Mono Version)
Dvořák: Symphonie No. 9 "Du nouveau monde" (Mono Version)2014 · Альбом · Leopold Stokowski
Релиз A To Z Of Conductors
A To Z Of Conductors2007 · Альбом · Various Artists
Релиз Beethoven: Symphonies Nos. 1, 4 6 & 7 (Remastered 2021)
Beethoven: Symphonies Nos. 1, 4 6 & 7 (Remastered 2021)2021 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Релиз The Elgar Edition, Vol.2
The Elgar Edition, Vol.21992 · Альбом · Sir Edward Elgar
Релиз Furtwängler conducts Berliner Philharmoniker
Furtwängler conducts Berliner Philharmoniker2022 · Альбом · Wilhelm Furtwängler
Релиз Beethoven symphonies, Vol. 3
Beethoven symphonies, Vol. 32022 · Сингл · Arturo Toscanini
Релиз The First Recordings
The First Recordings2006 · Сингл · Various Artists
Релиз Edward Elgar Overture: The Kingdom, Op. 51 - In The South, Overture, Op. 50 - Froissart, Overture, Op. 19
Edward Elgar Overture: The Kingdom, Op. 51 - In The South, Overture, Op. 50 - Froissart, Overture, Op. 192022 · Сингл · BBC Symphony Orchestra
Релиз Beethoven: Orchestral Works
Beethoven: Orchestral Works2015 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Релиз The Art of Guido Cantelli, Vol. 1 (1949-1955)
The Art of Guido Cantelli, Vol. 1 (1949-1955)2011 · Альбом · Guido Cantelli
Релиз Beethoven: Symphonie No. 1, Op. 21 - Mozart: Ouverture de La flûte enchantée - Brahms: Ouverture tragique, Op. 81
Beethoven: Symphonie No. 1, Op. 21 - Mozart: Ouverture de La flûte enchantée - Brahms: Ouverture tragique, Op. 811956 · Альбом · BBC Symphony Orchestra
Релиз Beethoven: Symphonie No. 1, Op. 21 - Mozart: Ouverture de La flûte enchantée - Brahms: Ouverture tragique, Op. 81 (Mono Version)
Beethoven: Symphonie No. 1, Op. 21 - Mozart: Ouverture de La flûte enchantée - Brahms: Ouverture tragique, Op. 81 (Mono Version)2015 · Альбом · BBC Symphony Orchestra
Релиз Wilhelm Furtwängler & The RAI Orchestra (Live)
Wilhelm Furtwängler & The RAI Orchestra (Live)2015 · Альбом · Wilhelm Furtwängler

Похожие артисты

London Symphony Orchestra
Артист

London Symphony Orchestra

Johannes Brahms
Артист

Johannes Brahms

Пётр Ильич Чайковский
Артист

Пётр Ильич Чайковский

Berliner Philharmoniker
Артист

Berliner Philharmoniker

Wiener Philharmoniker
Артист

Wiener Philharmoniker

Владимир Давидович Ашкенази
Артист

Владимир Давидович Ашкенази

Edvard Grieg
Артист

Edvard Grieg

Richard Bonynge
Артист

Richard Bonynge

Johann Strauss II
Артист

Johann Strauss II

Джон Уильямс
Артист

Джон Уильямс

Рихард Вагнер
Артист

Рихард Вагнер

Сергей Сергеевич Прокофьев
Артист

Сергей Сергеевич Прокофьев

London Philharmonic Orchestra
Артист

London Philharmonic Orchestra