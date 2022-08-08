О нас

Aurelio Barzaghi

Aurelio Barzaghi

Альбом  ·  2022

Le mie canzoni in milanese, Vol. 4

#Фолк
Aurelio Barzaghi

Артист

Aurelio Barzaghi

Релиз Le mie canzoni in milanese, Vol. 4

#

Название

Альбом

1

Трек Gh'è ona gesa

Gh'è ona gesa

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 4

3:44

2

Трек El menestrell

El menestrell

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 4

4:10

3

Трек Gh'è ona mamma

Gh'è ona mamma

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 4

3:07

4

Трек Sogn

Sogn

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 4

3:17

5

Трек Dimmel ti

Dimmel ti

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 4

2:46

6

Трек Pic nic

Pic nic

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 4

3:34

7

Трек La sbarbada

La sbarbada

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 4

2:52

8

Трек Tas on minut

Tas on minut

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 4

3:30

9

Трек Vestida de lunna

Vestida de lunna

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 4

3:08

10

Трек Adess ve spieghi

Adess ve spieghi

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 4

2:44

11

Трек Per ti

Per ti

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 4

3:23

12

Трек Stanott

Stanott

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 4

2:43

13

Трек L'amor l'è

L'amor l'è

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 4

4:10

14

Трек Rifless

Rifless

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 4

2:38

Информация о правообладателе: Canto Libero
