Aurelio Barzaghi

Альбом  ·  2022

Le mie canzoni in milanese, Vol. 5

Контент 18+

#Фолк
Aurelio Barzaghi

Артист

Aurelio Barzaghi

Релиз Le mie canzoni in milanese, Vol. 5

#

Название

Альбом

1

Трек Milan e poeu pù

Milan e poeu pù

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 5

3:31

2

Трек Viva

Viva

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 5

3:00

3

Трек November

November

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 5

2:51

4

Трек Duu pass insemma ti

Duu pass insemma ti

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 5

3:00

5

Трек Citto citto

Citto citto

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 5

3:14

6

Трек I me vint'ann

I me vint'ann

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 5

3:56

7

Трек El discors a doc

El discors a doc

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 5

3:21

8

Трек Canti

Canti

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 5

3:41

9

Трек Duu post in pee

Duu post in pee

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 5

3:29

10

Трек Disen

Disen

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 5

2:58

11

Трек Sass de rizzada

Sass de rizzada

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 5

3:59

12

Трек El can bastard

El can bastard

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 5

2:49

13

Трек L'arpa birmana

L'arpa birmana

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 5

3:30

14

Трек Voeuri parlà del me Milan

Voeuri parlà del me Milan

Aurelio Barzaghi

Le mie canzoni in milanese, Vol. 5

2:55

Информация о правообладателе: Canto Libero
Волна по релизу

