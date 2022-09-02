О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Headhunter

Headhunter

Альбом  ·  2022

Tribute For Metalygy

#Рок
Headhunter

Артист

Headhunter

Релиз Tribute For Metalygy

#

Название

Альбом

1

Трек Tribute For Metalygy (Part 1) Eternal Goodbye

Tribute For Metalygy (Part 1) Eternal Goodbye

Headhunter

Tribute For Metalygy

4:41

2

Трек Tribute For Metalygy (Part 2) Your Soul Asylum

Tribute For Metalygy (Part 2) Your Soul Asylum

Headhunter

Tribute For Metalygy

5:22

3

Трек Tribute For Metalygy (Part 3) The Heaven's Gate

Tribute For Metalygy (Part 3) The Heaven's Gate

Headhunter

Tribute For Metalygy

3:24

4

Трек Tribute For Metalygy (Part 4) Angel's Song

Tribute For Metalygy (Part 4) Angel's Song

Headhunter

Tribute For Metalygy

6:00

5

Трек Fallen Leaves

Fallen Leaves

Headhunter

Tribute For Metalygy

6:34

6

Трек Starlight

Starlight

Headhunter

Tribute For Metalygy

5:33

7

Трек Tears of Madness

Tears of Madness

Headhunter

Tribute For Metalygy

4:53

8

Трек Injustice Won't Make Us Fall

Injustice Won't Make Us Fall

Headhunter

Tribute For Metalygy

4:21

9

Трек Metal Savior

Metal Savior

Headhunter

Tribute For Metalygy

4:20

10

Трек Endless Journey

Endless Journey

Headhunter

Tribute For Metalygy

6:07

11

Трек Darkness Fantasia

Darkness Fantasia

Headhunter

Tribute For Metalygy

12:21

12

Трек Walking In Your Dream

Walking In Your Dream

Headhunter

Tribute For Metalygy

4:30

13

Трек Time For Us To Say Goodbye

Time For Us To Say Goodbye

Headhunter

Tribute For Metalygy

3:26

Информация о правообладателе: Headhunter
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Apocryphal, Vol.1
Apocryphal, Vol.12023 · Альбом · Headhunter
Релиз I Think Im Still Damaged 2
I Think Im Still Damaged 22023 · Сингл · Headhunter
Релиз Lights Off
Lights Off2023 · Сингл · Headhunter
Релиз Let U Go
Let U Go2023 · Сингл · Headhunter
Релиз Cha Cha
Cha Cha2023 · Сингл · Headhunter
Релиз Fallin' in Love
Fallin' in Love2023 · Сингл · Gustaf & Viktor Norén
Релиз Tribute For Metalygy
Tribute For Metalygy2022 · Альбом · Headhunter
Релиз Magic Eye
Magic Eye2021 · Альбом · Headhunter
Релиз Parallels / Stand Alone
Parallels / Stand Alone2015 · Сингл · Headhunter
Релиз Time To Die
Time To Die2013 · Альбом · Headhunter
Релиз Hocus Pocus: V.701:
Hocus Pocus: V.701:2010 · Сингл · Headhunter
Релиз Surefire Sound 002
Surefire Sound 0022010 · Сингл · Headhunter
Релиз Special X
Special X2001 · Альбом · Headhunter

Похожие альбомы

Релиз Secrets of the Magick Grimoire
Secrets of the Magick Grimoire2017 · Альбом · Elvenking
Релиз Heroine (Deluxe Edition)
Heroine (Deluxe Edition)2021 · Альбом · Inglorious
Релиз Ethera
Ethera2013 · Альбом · Visions Of Atlantis
Релиз Last One Standing
Last One Standing2013 · Альбом · I Divide
Релиз Saint of the Lost Souls
Saint of the Lost Souls2017 · Альбом · House of Lords
Релиз Brass Against IV
Brass Against IV2022 · Альбом · Brass Against
Релиз Wizardmask
Wizardmask2021 · Альбом · Amelchenko
Релиз Sands of Time
Sands of Time2019 · Альбом · Scardust
Релиз Out of Ashes
Out of Ashes2010 · Альбом · Katra
Релиз Never Give up or Die… M.F.
Never Give up or Die… M.F.2016 · Альбом · Pushking Community
Релиз The Tribes of Witching Souls
The Tribes of Witching Souls2020 · Альбом · Tuatha de Danann
Релиз Ethera
Ethera2013 · Альбом · Visions Of Atlantis
Релиз Ghost
Ghost2019 · Альбом · Saint Deamon
Релиз The Enigma of Immortals
The Enigma of Immortals2008 · Альбом · Unshine

Похожие артисты

Headhunter
Артист

Headhunter

Килджо
Артист

Килджо

Nikitata
Артист

Nikitata

ENCASSATOR
Артист

ENCASSATOR

Badda Boo
Артист

Badda Boo

uravnabeshen
Артист

uravnabeshen

REDCHINAWAVE
Артист

REDCHINAWAVE

domi4wave
Артист

domi4wave

MiHub
Артист

MiHub

DXSTINY
Артист

DXSTINY

Parv0
Артист

Parv0

WERTUS
Артист

WERTUS

maxy4wyn
Артист

maxy4wyn