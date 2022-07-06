О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Veena Studio
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Ganja Ke Raja
Ganja Ke Raja2025 · Сингл · Ritesh Yadav
Релиз KA KAILU TAIYARI DHANIYA
KA KAILU TAIYARI DHANIYA2023 · Сингл · Ritesh Yadav
Релиз MAJANUA PEHNLAS BARDI
MAJANUA PEHNLAS BARDI2023 · Сингл · Gudiya Patel
Релиз KAISE DHANI MAAI KE PARICHHABU
KAISE DHANI MAAI KE PARICHHABU2023 · Сингл · Gudiya Patel
Релиз Ahiran Ke Chalti Chalat Rahi
Ahiran Ke Chalti Chalat Rahi2023 · Сингл · Ritesh Yadav
Релиз Patna Jila Ke Laika Dabang
Patna Jila Ke Laika Dabang2023 · Сингл · Ritesh Yadav
Релиз Manva Na Bhare
Manva Na Bhare2022 · Альбом · Ritesh Yadav
Релиз Humra Durga Mayi Se
Humra Durga Mayi Se2022 · Альбом · Ritesh Yadav
Релиз Dekhi ke Maina Rani
Dekhi ke Maina Rani2022 · Альбом · Ritesh Yadav
Релиз Kas Dela Pura Mor Badanawa
Kas Dela Pura Mor Badanawa2022 · Альбом · Ritesh Yadav
Релиз Yarwe Se Rangwala
Yarwe Se Rangwala2021 · Альбом · Ritesh Yadav
Релиз Dahade Jab Baghawa - Single
Dahade Jab Baghawa - Single2020 · Сингл · Ritesh Yadav
Релиз Kaise Jaai Chhathi Ghate Sakhi
Kaise Jaai Chhathi Ghate Sakhi2018 · Альбом · Ritesh Yadav

Похожие артисты

Ritesh Yadav
Артист

Ritesh Yadav

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож