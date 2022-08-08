О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Novin Joshi NJ

Novin Joshi NJ

,

Kuldev Kaushal

Альбом  ·  2022

Pahari Folk Mashup

#Со всего мира
Novin Joshi NJ

Артист

Novin Joshi NJ

Релиз Pahari Folk Mashup

#

Название

Альбом

1

Трек Pahari Folk Mashup

Pahari Folk Mashup

Novin Joshi NJ

,

Kuldev Kaushal

Pahari Folk Mashup

8:12

Информация о правообладателе: NJ Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Chakrvat
Chakrvat2023 · Сингл · Novin Joshi NJ
Релиз Poison
Poison2022 · Сингл · Novin Joshi NJ
Релиз Mahadeva Jishar
Mahadeva Jishar2022 · Сингл · Novin Joshi NJ
Релиз Banka Himachal
Banka Himachal2022 · Сингл · Novin Joshi NJ
Релиз Chhata Bebiye
Chhata Bebiye2022 · Сингл · Novin Joshi NJ
Релиз Banki Sarajan
Banki Sarajan2022 · Сингл · Novin Joshi NJ
Релиз Shobhli Jhuriye
Shobhli Jhuriye2022 · Сингл · Neelam Bhardwaj
Релиз Shimti Special
Shimti Special2022 · Сингл · Novin Joshi NJ
Релиз Chulbuli 2
Chulbuli 22022 · Сингл · Novin Joshi NJ
Релиз Dhumsu Lana DJ
Dhumsu Lana DJ2022 · Сингл · Ram Singh Phanker
Релиз Gade Pake Hinsra
Gade Pake Hinsra2022 · Сингл · Ram Singh Phanker
Релиз Dhundhli Yadein
Dhundhli Yadein2022 · Сингл · Novin Joshi NJ
Релиз Dadba Kullvi Nonstop
Dadba Kullvi Nonstop2022 · Сингл · Devinder Bhardwaj
Релиз Sajni Ke Nakhre
Sajni Ke Nakhre2022 · Сингл · Novin Joshi NJ

Похожие артисты

Novin Joshi NJ
Артист

Novin Joshi NJ

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож