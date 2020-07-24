О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

14 Bis

14 Bis

Альбом  ·  2020

14 Bis (Acústico)

#Со всего мира
14 Bis

Артист

14 Bis

Релиз 14 Bis (Acústico)

#

Название

Альбом

1

Трек Além Paraíso (Ao Vivo)

Além Paraíso (Ao Vivo)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

4:57

2

Трек Canção da América (Ao Vivo)

Canção da América (Ao Vivo)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

3:45

3

Трек Carrossel (Ao Vivo)

Carrossel (Ao Vivo)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

3:14

4

Трек Sonhando o Futuro (Ao Vivo)

Sonhando o Futuro (Ao Vivo)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

3:42

5

Трек Queimada (Ao Vivo)

Queimada (Ao Vivo)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

3:41

6

Трек Vale do Pavão (Ao Vivo)

Vale do Pavão (Ao Vivo)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

4:38

7

Трек Pedra Menina (Ao Vivo)

Pedra Menina (Ao Vivo)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

3:36

8

Трек Doce Loucura (Ao Vivo)

Doce Loucura (Ao Vivo)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

3:41

9

Трек Mesmo de Brincadeira (Ao Vivo)

Mesmo de Brincadeira (Ao Vivo)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

3:17

10

Трек Planeta Sonho (Ao Vivo)

Planeta Sonho (Ao Vivo)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

4:37

11

Трек Pele de Verão (Ao Vivo)

Pele de Verão (Ao Vivo)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

4:41

12

Трек Bola de Meia, Bola de Gude (Ao Vivo)

Bola de Meia, Bola de Gude (Ao Vivo)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

2:57

13

Трек A Qualquer Tempo (Ao Vivo)

A Qualquer Tempo (Ao Vivo)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

3:36

14

Трек O Sal da Terra (Ao Vivo)

O Sal da Terra (Ao Vivo)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

3:24

15

Трек Onde o Olhar Não Mira (Ao Vivo)

Onde o Olhar Não Mira (Ao Vivo)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

3:42

16

Трек Luz na Escuridão (Ao Vivo)

Luz na Escuridão (Ao Vivo)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

5:39

17

Трек Ciranda (Ao Vivo)

Ciranda (Ao Vivo)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

3:37

18

Трек Caçador de Mim (Ao Vivo)

Caçador de Mim (Ao Vivo)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

4:03

19

Трек Flor de La Noche (Ao Vivo)

Flor de La Noche (Ao Vivo)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

4:31

20

Трек Natural / Nova Manhã (Ao Vivo)

Natural / Nova Manhã (Ao Vivo)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

4:07

21

Трек Linda Juventude (Ao Vivo)

Linda Juventude (Ao Vivo)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

4:01

22

Трек Estrela do Dia (Mariana)

Estrela do Dia (Mariana)

14 Bis

14 Bis (Acústico)

3:30

Информация о правообладателе: Musickeria
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз 14 Bis (Acústico)
14 Bis (Acústico)2020 · Альбом · 14 Bis
Релиз 14 Bis (Acústico)
14 Bis (Acústico)2020 · Альбом · 14 Bis
Релиз Estrela do Dia (Mariana)
Estrela do Dia (Mariana)2020 · Альбом · 14 Bis
Релиз Estrela do Dia (Mariana)
Estrela do Dia (Mariana)2020 · Сингл · 14 Bis
Релиз Planeta Sonho
Planeta Sonho2010 · Альбом · 14 Bis
Релиз 14 Bis Ao Vivo
14 Bis Ao Vivo2007 · Альбом · 14 Bis
Релиз Novo Millennium
Novo Millennium2005 · Альбом · 14 Bis
Релиз Nova Bis - 14 Bis
Nova Bis - 14 Bis2005 · Альбом · 14 Bis
Релиз Retratos
Retratos2004 · Альбом · 14 Bis
Релиз 14 Bis Ao Vivo
14 Bis Ao Vivo2004 · Альбом · 14 Bis
Релиз Boca Livre e 14 Bis (Ao Vivo)
Boca Livre e 14 Bis (Ao Vivo)2000 · Альбом · Boca Livre
Релиз Bis
Bis1999 · Альбом · 14 Bis
Релиз Siga O Sol
Siga O Sol1996 · Альбом · 14 Bis
Релиз Quatro Por Quatro
Quatro Por Quatro1992 · Альбом · 14 Bis

Похожие артисты

14 Bis
Артист

14 Bis

Rusted Root
Артист

Rusted Root

Emanuela Hutter
Артист

Emanuela Hutter

Rino Gaetano
Артист

Rino Gaetano

Mermans Mosengo
Артист

Mermans Mosengo

Melvin Couch
Артист

Melvin Couch

Little Tony
Артист

Little Tony

Дарвин
Артист

Дарвин

The Professional Dj
Артист

The Professional Dj

La Fanfarria del Capitán
Артист

La Fanfarria del Capitán

Tee-Set
Артист

Tee-Set

Baby Do Brasil
Артист

Baby Do Brasil

Campbell Brothers
Артист

Campbell Brothers