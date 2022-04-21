О нас

Dave Brubeck & J.J. Johnson & Kai Winding

Dave Brubeck & J.J. Johnson & Kai Winding

Альбом  ·  2022

In Front of the Fireplace

#Джаз
Dave Brubeck & J.J. Johnson & Kai Winding

Артист

Dave Brubeck & J.J. Johnson & Kai Winding

Релиз In Front of the Fireplace

#

Название

Альбом

1

Трек NWPT

NWPT

Dave Brubeck & J.J. Johnson & Kai Winding

In Front of the Fireplace

3:02

2

Трек Lover Come Back To Me

Lover Come Back To Me

Dave Brubeck & J.J. Johnson & Kai Winding

In Front of the Fireplace

5:32

3

Трек True Blue Tromboniums

True Blue Tromboniums

Dave Brubeck & J.J. Johnson & Kai Winding

In Front of the Fireplace

4:17

4

Трек Take The 'A' Train

Take The 'A' Train

Dave Brubeck & J.J. Johnson & Kai Winding

In Front of the Fireplace

6:04

5

Трек In Your Own Sweet Way

In Your Own Sweet Way

Dave Brubeck & J.J. Johnson & Kai Winding

In Front of the Fireplace

9:30

6

Трек I'm In A Dancing Mood

I'm In A Dancing Mood

Dave Brubeck & J.J. Johnson & Kai Winding

In Front of the Fireplace

4:36

7

Трек Two, Pt. Connection

Two, Pt. Connection

Dave Brubeck & J.J. Johnson & Kai Winding

In Front of the Fireplace

11:09

Информация о правообладателе: Fireplaces
Волна по релизу

