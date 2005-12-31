О нас

Let 3

Let 3

Альбом  ·  2005

Bombardiranje srbije i čačka

#Альтернативный рок
Let 3

Артист

Let 3

Релиз Bombardiranje srbije i čačka

#

Название

Альбом

1

Трек Ero s onoga svijeta

Ero s onoga svijeta

Let 3

Bombardiranje srbije i čačka

3:22

2

Трек Riječke pičke

Riječke pičke

Let 3

Bombardiranje srbije i čačka

3:34

3

Трек Odvest ću te na vjenčanje (Croatian version)

Odvest ću te na vjenčanje (Croatian version)

Let 3

Bombardiranje srbije i čačka

3:30

4

Трек Zurle treštat

Zurle treštat

Let 3

Bombardiranje srbije i čačka

3:47

5

Трек Rado ide srbin u vojnike

Rado ide srbin u vojnike

Let 3

Bombardiranje srbije i čačka

2:46

6

Трек Dijete u vremenu

Dijete u vremenu

Let 3

Bombardiranje srbije i čačka

4:54

7

Трек Sokol

Sokol

Let 3

Bombardiranje srbije i čačka

3:18

8

Трек Ciklama

Ciklama

Let 3

Bombardiranje srbije i čačka

1:06

9

Трек Beograde

Beograde

Let 3

Bombardiranje srbije i čačka

2:51

10

Трек Alam iđazi

Alam iđazi

Let 3

Bombardiranje srbije i čačka

3:03

11

Трек Mamne baneta

Mamne baneta

Let 3

Bombardiranje srbije i čačka

2:46

12

Трек Jahorina

Jahorina

Let 3

Bombardiranje srbije i čačka

3:26

13

Трек Kurcem u čelo

Kurcem u čelo

Let 3

Bombardiranje srbije i čačka

3:30

14

Трек Odvest ću te na vjenčanje (Slovenian version)

Odvest ću te na vjenčanje (Slovenian version)

Let 3

Bombardiranje srbije i čačka

3:31

15

Трек Most na drini ćuprija

Most na drini ćuprija

Let 3

Bombardiranje srbije i čačka

3:19

Информация о правообладателе: Dallas Records Croatia
