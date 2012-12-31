О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Primo Music Group
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Me Shen Mchirdebi
Me Shen Mchirdebi2022 · Сингл · ქუჩის ბიჭები
Релиз ქუჩის ბიჭები
ქუჩის ბიჭები2021 · Альбом · ქუჩის ბიჭები
Релиз მიყვარხარ
მიყვარხარ2021 · Альбом · ქუჩის ბიჭები
Релиз რაც არ უნდა თქვა
რაც არ უნდა თქვა2019 · Альбом · ქუჩის ბიჭები
Релиз დაბრუნება
დაბრუნება2016 · Альбом · ქუჩის ბიჭები
Релиз ფანოღი
ფანოღი2016 · Альбом · ქუჩის ბიჭები
Релиз ერთადერთი ხარ
ერთადერთი ხარ2012 · Альбом · ქუჩის ბიჭები
Релиз თოვლი მოსულა
თოვლი მოსულა2005 · Альбом · ქუჩის ბიჭები
Релиз მიყვარხარ
მიყვარხარ2005 · Альбом · ქუჩის ბიჭები
Релиз გული ელოდება
გული ელოდება2002 · Альбом · ნინი ქარსელაძე
Релиз ჩიორა ჩიტო
ჩიორა ჩიტო2001 · Альбом · ქუჩის ბიჭები
Релиз ლამაზი ღამე
ლამაზი ღამე2000 · Альбом · ქუჩის ბიჭები
Релиз გეტყვი ერთს
გეტყვი ერთს2000 · Альбом · ქუჩის ბიჭები
Релиз ახალი წელი
ახალი წელი2000 · Альбом · ქუჩის ბიჭები

Похожие артисты

ქუჩის ბიჭები
Артист

ქუჩის ბიჭები

თიკო
Артист

თიკო

ლექს-სენი
Артист

ლექს-სენი

არა
Артист

არა

პანჩო
Артист

პანჩო

Lela Tataraidze
Артист

Lela Tataraidze

ჯგუფი ყველა ● Jgufi Kvela
Артист

ჯგუფი ყველა ● Jgufi Kvela

Davit Sharabidze
Артист

Davit Sharabidze

Xalxuri
Артист

Xalxuri

Meri Lida
Артист

Meri Lida

Manolis Hiotis
Артист

Manolis Hiotis

Λίτσα Διαμάντη
Артист

Λίτσα Διαμάντη

The Georgian Six
Артист

The Georgian Six