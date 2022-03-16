О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Maya Upadhyay

Maya Upadhyay

Альбом  ·  2022

Teri Meri Maya

#Фолк
Maya Upadhyay

Артист

Maya Upadhyay

Релиз Teri Meri Maya

#

Название

Альбом

1

Трек Teri Meri Maya

Teri Meri Maya

Maya Upadhyay

Teri Meri Maya

5:36

Информация о правообладателе: Doon Films Entertainment
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Bhabhare Bhoji
Bhabhare Bhoji2024 · Сингл · Maya Upadhyay
Релиз Tumadi Jesi Mukhudi
Tumadi Jesi Mukhudi2023 · Сингл · Maya Upadhyay
Релиз Jodi Fix
Jodi Fix2023 · Сингл · Maya Upadhyay
Релиз Devri Gulapa
Devri Gulapa2022 · Сингл · Deepak Mamgain
Релиз Roop Rang
Roop Rang2022 · Альбом · Maya Upadhyay
Релиз Gaura
Gaura2022 · Альбом · Ankit Rawat
Релиз Teri Meri Maya
Teri Meri Maya2022 · Альбом · Maya Upadhyay
Релиз Janam Janam
Janam Janam2022 · Альбом · Maya Upadhyay
Релиз Teri Meri Maya Suwa Rouli Amar
Teri Meri Maya Suwa Rouli Amar2022 · Альбом · Pappu Karki
Релиз Mahila Sangeet
Mahila Sangeet2022 · Альбом · Maya Upadhyay
Релиз Janam Janam
Janam Janam2021 · Сингл · Maya Upadhyay
Релиз Lucky Chipi
Lucky Chipi2021 · Альбом · Maya Upadhyay
Релиз Pahadi Baand
Pahadi Baand2020 · Альбом · Maya Upadhyay

Похожие артисты

Maya Upadhyay
Артист

Maya Upadhyay

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож