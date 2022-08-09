О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Guru Music Entertainment
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Maay Khandesh Ni She Sunderi
Maay Khandesh Ni She Sunderi2024 · Сингл · Sandip Bhoi
Релиз O Raja
O Raja2024 · Сингл · Gayatri Rajput
Релиз Doya Ma Pani Sodi Gayi
Doya Ma Pani Sodi Gayi2022 · Сингл · Prashant Desale
Релиз Veer Eklvya Nav Sa Ra Chativar
Veer Eklvya Nav Sa Ra Chativar2022 · Альбом · Prashant Desale
Релиз Pahila Pahila Pyar Tuna Nav Kara
Pahila Pahila Pyar Tuna Nav Kara2022 · Альбом · Mahendra Shirsath
Релиз TULE DEKHA BINA MANA DIN NHI JASANA
TULE DEKHA BINA MANA DIN NHI JASANA2022 · Альбом · Prashant Desale
Релиз Vat Dekhas Mi Sasar Le Kanbai
Vat Dekhas Mi Sasar Le Kanbai2022 · Альбом · Prashant Desale
Релиз Gori Tuni Lal Odhani
Gori Tuni Lal Odhani2022 · Альбом · Prashant Desale
Релиз O Bewafa Mala Diwana Banai Gayi
O Bewafa Mala Diwana Banai Gayi2022 · Альбом · Prashant Desale
Релиз Dilbara O Dilbara
Dilbara O Dilbara2022 · Альбом · Prashant Desale
Релиз Unaya Na Un Ma Nako Jau Ya Sali
Unaya Na Un Ma Nako Jau Ya Sali2022 · Альбом · Mayur Salunke
Релиз Aay Bhari Nako Bharu Sali I Phone Var
Aay Bhari Nako Bharu Sali I Phone Var2022 · Альбом · Prashant Desale

Похожие артисты

Prashant Desale
Артист

Prashant Desale

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож