Artisti Vari

Artisti Vari

Альбом  ·  2022

Le canzoni dei cantautori, Vol. 2

#Поп
Artisti Vari

Артист

Artisti Vari

Релиз Le canzoni dei cantautori, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Il gatto e la volpe

Il gatto e la volpe

Max S

Le canzoni dei cantautori, Vol. 2

2:58

2

Трек Gelato al cioccolato

Gelato al cioccolato

Giovanni Carino

Le canzoni dei cantautori, Vol. 2

3:05

3

Трек Se io se lei

Se io se lei

Ruggero Bruni

Le canzoni dei cantautori, Vol. 2

4:12

4

Трек Nel blu dipinto di blu (Volare)

Nel blu dipinto di blu (Volare)

Gabry

,

Max S

Le canzoni dei cantautori, Vol. 2

3:33

5

Трек La casa in riva al mare

La casa in riva al mare

Linda Linz Marzorati

Le canzoni dei cantautori, Vol. 2

4:18

6

Трек Tutto il resto è noia

Tutto il resto è noia

Manuel Ferrari

Le canzoni dei cantautori, Vol. 2

4:54

7

Трек Shape of My Heart

Shape of My Heart

Gianfranco Segatto

,

Tim Hicks

Le canzoni dei cantautori, Vol. 2

3:45

8

Трек Tre Madri

Tre Madri

Giovanni Giusto

Le canzoni dei cantautori, Vol. 2

3:44

9

Трек Ragazzo mio (Ritmo Lento Mix)

Ragazzo mio (Ritmo Lento Mix)

Luca Zeta

Le canzoni dei cantautori, Vol. 2

5:56

10

Трек I Shot the Sheriff

I Shot the Sheriff

Gianfranco Segatto

,

Youmay Dormoy

Le canzoni dei cantautori, Vol. 2

5:27

11

Трек Vivere

Vivere

Gabriele Gabry Quaggia

Le canzoni dei cantautori, Vol. 2

3:58

Информация о правообладателе: Bianco & Nero
