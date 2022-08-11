О нас

Philharmonia Orchestra

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Сингл  ·  2022

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 'Eroica' (1961)

#Классическая

1 лайк

Philharmonia Orchestra

Артист

Philharmonia Orchestra

Релиз Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 'Eroica' (1961)

#

Название

Альбом

1

Трек Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 ‚Eroica': I. Allegro con brio (1961)

Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 ‚Eroica': I. Allegro con brio (1961)

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 'Eroica' (1961)

16:33

2

Трек Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 ‚Eroica': II. Marcia funebre - Adagio assai (1961)

Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 ‚Eroica': II. Marcia funebre - Adagio assai (1961)

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 'Eroica' (1961)

16:52

3

Трек Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 ‚Eroica': III. Scherzo - Allegro vivace (1961)

Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 ‚Eroica': III. Scherzo - Allegro vivace (1961)

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 'Eroica' (1961)

6:30

4

Трек Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55, ‚Eroica': IV. Finale - Allegro molto (1961)

Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55, ‚Eroica': IV. Finale - Allegro molto (1961)

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55 'Eroica' (1961)

13:16

Информация о правообладателе: GazzaLadra
Волна по релизу


