Philharmonia Orchestra

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Сингл  ·  2022

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op.67

#Классическая

1 лайк

Philharmonia Orchestra

Артист

Philharmonia Orchestra

Релиз Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op.67

#

Название

Альбом

1

Трек Symphony No. 5 in C Minor, Op.67, I. Allegro con brio

Symphony No. 5 in C Minor, Op.67, I. Allegro con brio

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op.67

8:02

2

Трек Symphony No. 5 in C Minor, Op.67, II. Andante con moto

Symphony No. 5 in C Minor, Op.67, II. Andante con moto

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op.67

10:05

3

Трек Symphony No. 5 in C Minor, Op.67, III. Allegro

Symphony No. 5 in C Minor, Op.67, III. Allegro

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op.67

5:40

4

Трек Symphony No. 5 in C Minor, Op.67, IV. Allegro

Symphony No. 5 in C Minor, Op.67, IV. Allegro

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op.67

11:06

Информация о правообладателе: GazzaLadra
