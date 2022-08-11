О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Philharmonia Orchestra

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Сингл  ·  2022

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No.35 in D Major, K. 385 'Haffner' - Symphony No. 36 in C Major, K. 425 'Linz'

#Классическая

1 лайк

Philharmonia Orchestra

Артист

Philharmonia Orchestra

Релиз Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No.35 in D Major, K. 385 'Haffner' - Symphony No. 36 in C Major, K. 425 'Linz'

#

Название

Альбом

1

Трек Symphony No. 35 in D Major, K. 385 ‚Haffner': I. Allegro con spirito

Symphony No. 35 in D Major, K. 385 ‚Haffner': I. Allegro con spirito

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No.35 in D Major, K. 385 'Haffner' - Symphony No. 36 in C Major, K. 425 'Linz'

5:47

2

Трек Symphony No. 35 in D Major, K. 385 ‚Haffner': II. Andante

Symphony No. 35 in D Major, K. 385 ‚Haffner': II. Andante

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No.35 in D Major, K. 385 'Haffner' - Symphony No. 36 in C Major, K. 425 'Linz'

4:55

3

Трек Symphony No. 35 in D Major, K. 385 ‚Haffner': III. Menuetto

Symphony No. 35 in D Major, K. 385 ‚Haffner': III. Menuetto

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No.35 in D Major, K. 385 'Haffner' - Symphony No. 36 in C Major, K. 425 'Linz'

3:13

4

Трек Symphony No. 35 in D Major, K. 385 ‚Haffner': IV. Finale, Presto

Symphony No. 35 in D Major, K. 385 ‚Haffner': IV. Finale, Presto

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No.35 in D Major, K. 385 'Haffner' - Symphony No. 36 in C Major, K. 425 'Linz'

4:11

5

Трек Symphony No. 36 in C Major, K. 425 ‚Linz': I. Adagio - Allegro spiritoso

Symphony No. 36 in C Major, K. 425 ‚Linz': I. Adagio - Allegro spiritoso

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No.35 in D Major, K. 385 'Haffner' - Symphony No. 36 in C Major, K. 425 'Linz'

9:44

6

Трек Symphony No. 36 in C Major, K. 425 ‚Linz': II. Poco adagio

Symphony No. 36 in C Major, K. 425 ‚Linz': II. Poco adagio

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No.35 in D Major, K. 385 'Haffner' - Symphony No. 36 in C Major, K. 425 'Linz'

6:31

7

Трек Symphony No. 36 in C Major, K. 425 ‚Linz': III. Menuetto

Symphony No. 36 in C Major, K. 425 ‚Linz': III. Menuetto

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No.35 in D Major, K. 385 'Haffner' - Symphony No. 36 in C Major, K. 425 'Linz'

3:09

8

Трек Symphony No. 36 in C Major, K. 425 ‚Linz': IV. Finale, Presto

Symphony No. 36 in C Major, K. 425 ‚Linz': IV. Finale, Presto

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No.35 in D Major, K. 385 'Haffner' - Symphony No. 36 in C Major, K. 425 'Linz'

7:08

9

Трек Die Entführung aus dem Serail, K. 384: Overture

Die Entführung aus dem Serail, K. 384: Overture

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No.35 in D Major, K. 385 'Haffner' - Symphony No. 36 in C Major, K. 425 'Linz'

5:43

Информация о правообладателе: GazzaLadra
