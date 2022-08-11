Сингл · 2022
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No.35 in D Major, K. 385 'Haffner' - Symphony No. 36 in C Major, K. 425 'Linz'
1
Symphony No. 35 in D Major, K. 385 ‚Haffner': I. Allegro con spirito
5:47
2
4:55
3
3:13
4
Symphony No. 35 in D Major, K. 385 ‚Haffner': IV. Finale, Presto
4:11
5
Symphony No. 36 in C Major, K. 425 ‚Linz': I. Adagio - Allegro spiritoso
9:44
6
6:31
7
3:09
8
7:08
