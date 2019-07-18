О нас

Generation Disco

Generation Disco

,

Absolute Smash Hits

,

Generation 70

Альбом  ·  2019

Get Down Disco Hits

#Поп
Generation Disco

Артист

Generation Disco

Релиз Get Down Disco Hits

#

Название

Альбом

1

Трек Blame It on the Boogie

Blame It on the Boogie

Electric Groove Machine

Get Down Disco Hits

3:21

2

Трек Play That Funky Music

Play That Funky Music

Central Funk

Get Down Disco Hits

3:15

3

Трек Got to Give It up (Pt..1)

Got to Give It up (Pt..1)

Detroit Soul Sensation

Get Down Disco Hits

4:22

4

Трек Rivers of Babylon

Rivers of Babylon

Silver Disco Explosion

Get Down Disco Hits

3:24

5

Трек Rock the Boat

Rock the Boat

Silver Disco Explosion

Get Down Disco Hits

2:59

6

Трек Ain't No Stoppin' Us Now

Ain't No Stoppin' Us Now

Electric Groove Machine

Get Down Disco Hits

6:46

7

Трек More Than a Woman

More Than a Woman

Sweet Soul Express

Get Down Disco Hits

3:17

8

Трек If I Can't Have You

If I Can't Have You

Silver Disco Explosion

Get Down Disco Hits

2:41

9

Трек More, More, More

More, More, More

Silver Disco Explosion

Get Down Disco Hits

3:13

10

Трек The Eve of the War

The Eve of the War

Silver Disco Explosion

Get Down Disco Hits

4:04

11

Трек Star

Star

Electric Groove Machine

Get Down Disco Hits

3:46

12

Трек On Your Face

On Your Face

Electric Groove Machine

Get Down Disco Hits

2:48

13

Трек Meteor Man

Meteor Man

Silver Disco Explosion

Get Down Disco Hits

3:40

14

Трек Ooh What a Life

Ooh What a Life

Silver Disco Explosion

Get Down Disco Hits

3:39

15

Трек Hot Shot

Hot Shot

2 Steps Up

Get Down Disco Hits

2:56

16

Трек Singin' in the Rain

Singin' in the Rain

Silver Disco Explosion

Get Down Disco Hits

3:50

17

Трек You Made Me Believe in Magic

You Made Me Believe in Magic

The Magic Time Travelers

Get Down Disco Hits

2:27

18

Трек Telegram

Telegram

Electric Groove Machine

Get Down Disco Hits

2:56

19

Трек Soul Dracula

Soul Dracula

Silver Disco Explosion

Get Down Disco Hits

3:55

20

Трек Down by the Docks

Down by the Docks

Grease Jar

Get Down Disco Hits

3:10

21

Трек Disco Nights (Rock Freak)

Disco Nights (Rock Freak)

Silver Disco Explosion

Get Down Disco Hits

3:36

22

Трек Oops up Side Your Head

Oops up Side Your Head

Electric Groove Machine

Get Down Disco Hits

3:52

23

Трек Love Me Baby

Love Me Baby

Silver Disco Explosion

Get Down Disco Hits

3:27

Информация о правообладателе: Platform Heels Productions
