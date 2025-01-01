Информация о правообладателе: Oscardigital
Альбом · 1990
Master of Classic Music, Christoph Vogel - Première Symphonie Concertate
#
Название
Альбом
1
Master of Classic Music, Christoph Vogel - Première Symphonie Concertate
11:50
2
Master of Classic Music, Christoph Vogel - Première Symphonie Concertate
5:54
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Mozart: Chamber Works2016 · Альбом · Mannheim String Quartet
Meyerbeer, Spohr, Busoni & Baermann: Clarinet Quintets2016 · Альбом · Philharmonia Quartet Berlin
Hummel: Septets, Opp. 74 & 1142016 · Альбом · Johann Nepomuk Hummel
Mercadante: Works for Clarinet & Orchestra2016 · Альбом · Pražský komorní orchestr
Clarinet XX, Vol. 12012 · Альбом · Sandra Arnold
Hoffmeister - Von Schacht - Backofen2008 · Альбом · Dieter Klocker
Pleyel, I.J.: Clarinet Concertos Nos. 1 and 2 / Sinfonia Concertante in B-Flat Major2008 · Альбом · Sebastian Tewinkel
Pleyel: Octet & Trios2007 · Альбом · Ignaz Pleyel
Hoffmeister: Wind Serenades, Vol. 22005 · Альбом · Consortium Classicum
Backofen: Clarinet Concertos2005 · Альбом · Johann Georg Heinrich Backofen
Symphonies Concertantes2004 · Альбом · The Academy of St. Martin in the Fields
Lachner: Nonet in F Major & Octet in B-Flat Major, Op. 1562002 · Альбом · Consortium Classicum
Hoffmeister: Clarinet Quartets2001 · Альбом · Dieter Klocker
Mozart: Sinfonia Concertante2000 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart