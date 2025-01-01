О нас

Dieter Klocker

Dieter Klocker

,

Concerto Amsterdam

,

Karl-Otto Hartmann

и 

ещё 1

Альбом  ·  1990

Master of Classic Music, Christoph Vogel - Première Symphonie Concertate

#Классическая
Dieter Klocker

Артист

Dieter Klocker

Релиз Master of Classic Music, Christoph Vogel - Première Symphonie Concertate

#

Название

Альбом

1

Трек Première Symphonie Concertate in B-Flat Major: I. Allegro

Première Symphonie Concertate in B-Flat Major: I. Allegro

Concerto Amsterdam

,

Jaap Schroder

,

Dieter Klocker

,

Karl-Otto Hartmann

Master of Classic Music, Christoph Vogel - Première Symphonie Concertate

11:50

2

Трек Première Symphonie Concertate in B-Flat Major: II. Andante

Première Symphonie Concertate in B-Flat Major: II. Andante

Concerto Amsterdam

,

Jaap Schroder

,

Dieter Klocker

,

Karl-Otto Hartmann

Master of Classic Music, Christoph Vogel - Première Symphonie Concertate

5:54

3

Трек Première Symphonie Concertate in B-Flat Major: III. Rondo

Première Symphonie Concertate in B-Flat Major: III. Rondo

Concerto Amsterdam

,

Jaap Schroder

,

Dieter Klocker

,

Karl-Otto Hartmann

Master of Classic Music, Christoph Vogel - Première Symphonie Concertate

4:51

Информация о правообладателе: Oscardigital
