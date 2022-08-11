О нас

Philharmonia Orchestra

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Сингл  ·  2022

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A Major, Op. 92

#Классическая

1 лайк

Philharmonia Orchestra

Артист

Philharmonia Orchestra

Релиз Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A Major, Op. 92

#

Название

Альбом

1

Трек Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: I. Poco sostenuto - Vivace

Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: I. Poco sostenuto - Vivace

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A Major, Op. 92

12:47

2

Трек Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: II. Allegretto

Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: II. Allegretto

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A Major, Op. 92

9:26

3

Трек Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: III. Presto

Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: III. Presto

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A Major, Op. 92

8:18

4

Трек Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: IV. Allegro con brio

Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: IV. Allegro con brio

Philharmonia Orchestra

,

Otto Klemperer

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 7 in A Major, Op. 92

7:55

Информация о правообладателе: GazzaLadra
